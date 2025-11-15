原民會114年度績優原住民族合作社頒獎典禮 展售市集盛大登場

▲印有「原力」「合作」「永續」字樣的彩色氣球在啟動儀式中緩緩升空，象徵原住民族團結前行的力量與永續發展的願景！（記者吳勝峯攝）

【記者 丁倩、吳勝峯／台北 報導】原住民族委員會今（15）日於台北三創生活園區中心廣場舉辦「114年度績優原住民族合作社頒獎典禮暨展售市集」，活動由原民會社會福利處處長羅赫踛、原住民族委員會社會福利處副處長洪玲、立委伍麗華國會辦公室執行長孔垂峥、立法委員陳莹辦公室主任謝安真、立法委員陳瑩辦公室秘書楊曉君，以及苗栗縣南莊鄉公所秘書朱仲一共同出席，吸引眾多合作社夥伴與民眾到場參與。

啟動儀式象徵三大核心理念：原力、合作、永續

活動開始便以啟動儀式揭開序幕。現場可見印有「原力」「合作」「永續」字樣的彩色氣球，在三位長官倒數「3、2、1」後緩緩升空，象徵原住民族勇往直前、蒸蒸日上的生命力，也宣告本次活動正式登場。繽紛色彩升向天際，如同希望之光飛越城市上空，寓意部落產業與文化將持續向外拓展、邁向永續。

原民合唱團獻聲開場 展現文化傳承的厚度

為歡迎貴賓與民眾，活動特別邀請成立於民國85年的「台北市原住民族合唱團」帶來熱烈開場演出。合唱團成員橫跨16族，並設有古韻傳唱班，以「傳承、永續」為核心精神，在不同世代間持續發掘族語歌謠的價值。團員清亮的歌聲與稚趣的舞步深受觀眾喜愛，也為今日活動注入濃厚文化色彩。

▲成立於民國85年的台北市原住民族合唱團，成員橫跨16族，以天籟般的嗓音與活潑歡快的傳統舞步，展現原住民族多元而奔放的文化魅力！（記者吳勝峯攝）

長官肯定合作社成果：展現部落團結與永續能量

羅赫踛處長致詞時表示，合作社是由部落族人共同組織的重要力量，不僅創造就業、推動產業，更承擔文化傳承的責任。原民會自110年起成立專管團隊與五區駐點輔導員，提供稽查、補助、市場開拓到採購投標等全方位協助，平均每年投入經費逾2,700萬元。近年成效亮眼，營業社數由110年的97社增至114年的142社，成長達46%；考核達甲等以上者也由19社提升至28社，年營業收入突破4億3,000萬元，展現合作經濟的重要潛能。

立委伍麗華國會辦公室執行長孔垂峥指出，今年獲獎的28家合作社從全台上百家中脫穎而出，展現的不只是良好管理能力，更象徵部落團結、互助與共同努力的成果。合作社的存在，讓文化不再只是記憶，而能成為可自立、可永續的產業力量。

苗栗縣南莊鄉公所秘書朱仲一則強調，合作社能夠串聯部落內外部資源，是推動在地產業的重要平台。每一家獲獎合作社的努力，都反映族人對土地、文化與社區的深厚情感，也象徵部落朝向更穩健發展的方向邁進。

▲原民會社會福利處處長羅赫踛向全台績優原住民族合作社代表頒獎，肯定其在產業推動與社區永續發展上的卓越表現！（記者吳勝峯攝）

展售市集匯聚全台優質產品 原鄉產業力一次看見

本次展售市集亦同步集結全台優質合作社商品，包括土肉桂、紅藜、蔬果、高山茶、梅醋、蜂蜜、減碳咖啡，以及外銷國際的月桃保養品、手工織物等。現場並規劃闖關活動、DIY體驗、歌手演出、集章換禮與滿額贈獎等豐富活動，讓民眾在逛市集的同時，感受原鄉文化與產業創新的交織魅力。

其中，屏東「壹柒勞動合作社」推出的永沁米釀，承傳部落傳統釀造工藝，以小米、黑米與高粱純手工釀製，並搭配現代真空技術，使風味與品質穩定兼具。台東海端鄉的中央大山苦茶油則以冷壓工法萃取高品質苦茶籽，不添加任何調和油，富含茶多酚與多種維生素，是備受市場青睞的原鄉優質食用油。

見證21家績優合作社榮時刻

隨後進行「114年度績優原住民族合作社頒獎典禮」，表彰21家榮獲內政部評定績優的合作社。這些合作社在社務運作、業務推展與財務管理等面向皆展現出色成績，是部落族人攜手打拚、共同前進的象徵。

羅赫踛處長最後表示，原民會將持續投入更多輔導與資源，協助合作社提升能見度、擴大永續經營能量。未來也期盼合作社能持續發揮社會企業精神，帶動部落經濟與文化延續，成為原鄉繁榮與希望的重要力量！