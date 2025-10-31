「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽 十一月二十二日、二十三日苗栗登場

「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽十一月二十二日、二十三日苗栗登場。（記者江乾松攝）

▲「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽十一月二十二日、二十三日苗栗登場。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府為推動原住民族樂舞文化及族語傳承與創新，預定十一月二十二日及二十三日兩日在頭份市都會區原住民族綜合服務中心，舉辦「原民樂舞‧綻FUN苗栗」全國樂舞競賽，期藉音樂與舞蹈交織為傳承原民樂舞文化昇華。縣長鍾東錦昨三十一日偕來賓主持啟動儀式，歡迎全國民眾踴躍角逐最高殊榮，同時指示在下屆競賽加設機關組，鼓勵公部門與民意機關參加增進交流。

廣告 廣告

「原民樂舞 ‧ 綻FUN苗栗」全國樂舞競賽啟動儀式縣府大廳舉行，先由甫成立尚未一年卻已展演九場節目的原住民族及族群文化藝術舞蹈團，以「原味」十足的歌舞揭開序幕，隨後由縣長鍾東錦、縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲與獅潭、大湖、泰安、南庄鄉公所代表，以及各級民代和國中小校長，一起啟動這項全國性賽事。

苗栗縣政府原民處長盧曉玲說明，全年首度舉辦苗栗縣「原民樂舞‧綻FUN苗栗」樂舞競賽，獲得各界熱烈回響及縣長鍾東錦肯定，今年擴大規模改為全國性賽事，總獎金達四四點五萬元，第一名獎金更提高到八萬元，金額遠高於六都。這項競賽定十一月二十二日及二十三日兩日在都會區原住民族綜合服務中心舉行，報名時間自即時地至十一月十日截止。

盧曉玲處長表示，全國原住民樂舞競賽分「傳統歌謠個人」、「傳統樂舞團體」及「原創熱舞團體」三個組別進行，歡迎原創、改編與跨界融合作品參賽，參賽者不分族群，但參賽作品必須有十六族原住民族的音樂和、舞蹈及服裝等元素，希望參賽者以創新手法詮釋傳統旋律、舞蹈及族語歌謠等，藉此促進族群文化交流與傳承。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗是個多元族群融合的縣市，每個族群都有自己的特色，而原住民最擅長的不外是唱歌、跳舞，不少原住民籍民代和公部門員工都如此，人生也因為有歌聲和舞蹈而更加繽紛，反之，將顯得枯燥乏味；今年縣府首度舉辦全國性原住民族樂舞競賽，非常有意義，可以增進彼此文化交流，進而擦出漂亮璀燦的火花，歡迎全國民眾共襄盛舉。鍾東錦並指示原民處在明年的比賽增設機關組，邀請縣議會、縣政府、鄉鎮市公所及代表會一起PK，若行有餘力，還可邀請原住民比例較高的縣市組隊參賽，為競賽增進交流並增添樂趣，同時行銷苗栗的文化與觀光特色。

鍾東錦另感謝多位原住民籍立法對苗栗重大建設的鼎力支持，尤其對原鄉的協助，幾乎不分政黨色彩，縣府會持續與這些立委保持密切聯繫，爭取更多資源挹注到苗栗縣。

苗栗縣議員楊文昌與劉美蘭等人表示，苗栗縣政府繼成立原住民族及族群發展處之後，又擴大舉辦全國原住民樂舞競賽，並將獎金大幅加碼，近期另協助完成泰安往雪見最後一哩路，在在顯示縣長鍾東錦對原住民事務及文化傳承非常重視，且各項原住民政策均兼顧都會區與原鄉部落。