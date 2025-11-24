原民生影音二創表現優 國教院研究打破刻板印象

（中央社記者許秩維台北24日電）國教院發表最新研究，原住民族學生在網路影音二次創作的表現優於非原民生，著作權規範應用也與非原民生表現相當，打破原民生數位能力較弱的刻板印象。

國家教育研究院今天發布新聞稿指出，國教院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫」與中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷、民族學研究所所長周玉慧主持的「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究」合作，針對國中7至9年級學生進行長期追蹤調查研究。

根據近500名參與研究的原住民族學生追蹤調查顯示，原住民族學生不僅能在符合著作權規範下應用找到的素材，在「我能從網路找到其他人的影音進行二次創作或改編」這項指標，原住民族學生更展現出顯著優於非原民生的表現，顯示在創意運用與文化表達上具穩定優勢。

在「著作權規範應用」方面，追蹤調查發現，原民生9年級達80.35%，與非原民生（80.49%）幾乎持平，展現成熟的智慧財產權認知；在「雲端分享技能」上，原民生從7年級的77.08%提升到9年級的81.46%，原民生9年級的表現甚至略高於非原民生，顯示數位落差逐漸縮小。

國教院提到，從上述研究可知，原民生在網路影音二次創作自我認同感具優勢，著作權規範應用也與非原民生表現相當，在雲端技術運用上，逐年縮小與非原民生之間的差距，此研究成果打破「原住民族學生數位能力較弱」的刻板印象；而原民生之所以能展現突出的創造力與分享力，正是源自深厚的文化底蘊與社群共享精神，這種文化優勢，使他們能在數位環境中展現自信與創新。（編輯：李亨山）1141124