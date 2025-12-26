原民立委比照遇缺即補、不需等過半 《選罷法》修正藍綠白全數贊成！

立法院今修正《公職人員選舉罷免法》部分條文，明訂原住民立委比照區域立委遇缺即補、不需等過半，修正案三讀亦獲藍、綠、白全數贊成！（圖片擷取自立法院議事直播）

由於原住民族立委與一般選立委的補選方式不同，被質疑有不合理待遇之情事。對此，立法院今（26）日針對《公職人員選舉罷免法》部分條文進行修正，明定原住民立委於任期中出缺時，無須再等缺額達半數，即可依一般立委標準辦理補選；刪除現行比例規定，統一補選門檻。新法案最終也獲藍、綠、白立委，全數表決贊成。

為保障原住民族參政權，立法院院會今日針對《公職人員選舉罷免法》再修正動議第70條、70-1款、71條、73條案進行修法表決，以調整原住民立法委員補選機制，刪除現行原住民選區立委須待缺額達應選名額1／2時，才能辦理補選之規定。

三讀通過的條文明定，將原住民選區立委比照一般區域立委，如果在就職前死亡、遭判決當選無效確定，將可辦理補選；如果在就職後死亡、辭職或遭判決當選無效確定等，所遺任期超過一年時，也可辦理補選，不須待缺額達應選名額一定比例時，才能辦理補選。

不過值得注意的是，本次修正案均以國民黨提出之表決版本通過，民進黨雖於二讀時對其投下反對票，但三讀後，藍、綠、白三黨委員卻一致以出席106人、贊成106人，全數投下贊同票，令立法院長韓國瑜驚呼「兩黨都贊成？」

據修正草案文書說明，一般選區得透過補選重新行使選舉權，卻無正當理由排除原住民族選區補選的可能，使一般選區遇缺即補、原住民選區一席出缺卻不補之不合理差別待遇，有違憲法第十七條所揭示之「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」。文件進一步指出，山地原住民與平地原住民每一選舉區僅有3席當選名額，如果必須等到同一選舉區內缺額達二分之一時，等於該選舉區缺額達三分之二之絕對多數方能補選，事實上發生機率不大。

無黨籍立委高金素梅會中表示，相比一般區域立委遇缺即補，原住民選區立委卻要缺額2席才能補選，這就是制度性的歧視，原住民選區立委出缺必須與一般區域立委一樣，馬上辦補選、修正歧視。不過，民進黨立委鍾佳濱則批，表面上好像在原住民爭取權益，但其實是政黨私心；按目前制度，如果原住民立委5席，每出缺1席，握有過半數政黨，每次缺額補選都可以拿下席次。民進黨則主張應改為單一選區，缺額補選，公平競爭。

