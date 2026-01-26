原民老夫妻住破房「屋頂被掀翻」 靠「1個月8千」存活！陳美鳳探視撫慰

陳美鳳（左）深入偏鄉做公益。台灣優質生命協會提供

繼投入花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害重建計畫與「星動盃」匹克球公益賽募款行動後，台灣優質生命協會理事長陳美鳳再次率領演藝圈重量級卡司，深入花蓮光復鄉舉辦匯聚老、中、青三代巨星的「愛傳承關懷演唱會」，期盼透過歌聲撫慰鄉親心靈，為花蓮的災後重建注入最堅定、持續的力量。

「愛傳承關懷演唱會」昨日舉行。台灣優質生命協會提供

公益行動不停歇 陳美鳳再領巨星前進光復鄉

方芳芳與周丹薇一同前往花蓮地區進行長輩訪視。除關心生活狀況、掌握實際需求外，也走進長輩日常，傾聽他們的生活故事與心聲，讓關懷不流於形式，而是真正走進生活。

方芳芳表示，真正的關懷不是短暫停留，而是願意坐下來，聽長輩把話說完，讓他們知道「有人一直在」。周丹薇也指出，許多長輩面對的不只是物資不足，更是長期的孤單與缺乏陪伴；一次次的訪視過程，使團隊更清楚理解實際需求，也能持續銜接後續資源，讓關懷成為長期且穩定的支持。

協會送愛到花蓮。台灣優質生命協會提供

屋頂被風吹走 8千元津貼撐起兩老一個家

其中一戶訪視個案，是一對僅靠每月約8千元原住民老人津貼維生的老夫妻。兩人居住於以鐵皮與貨櫃屋簡單搭建的房舍，土地為國有地承租，日前風災來襲，強風吹毀原本就不堅固的結構，屋頂幾乎不復存在，只剩半開放空間，難以遮風避雨，基本起居與生活安全均受到影響。

夫妻倆的兒子北上工作後早年不幸離世，兩名女兒各自成家，返家探望的時間有限，日子最終回到兩老彼此相互照應。台灣優質生命協會在掌握情況後，隨即聯合臻佶祥社會服務協會展開募款行動，協助重建家園，盼能讓長輩重新擁有安心生活的空間。



