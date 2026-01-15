原民自製獵槍安全使用訓練種子教官培育報名

原住民族委員會表示，原住民自製獵槍安全使用訓練種子教官培育自即日起開放報名。培育課程將招生六十三名，一月十九日截止報名，詳情請參閱原民會官網最新消息，歡迎符合資格原住民朋友參加。

原民會於一一四年舉辦二梯次原住民自製獵槍安全使用訓練，報名踴躍遠超預期。爰此，原民會規劃於今年開設自製獵槍安全使用訓練種子教官培育，期能藉由培育課程擴充師資，擴大訓練場次，以滿足族人自製獵槍安全使用訓練的需求。

原民會表示，依據「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」規定，族人申請製造、運輸或持有自製獵槍，應通過原住民自製獵槍安全使用訓練，並獲發訓練合格證書後，始得為之。