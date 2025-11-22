原民親子樂樂棒球賽擴大舉行 基隆打造文化共融運動城市
記者鄭鈞云／基隆報導
基隆市第四屆「原民親子樂樂棒球賽」二十二日上午於基隆大武崙市立棒球場熱鬧登場，基隆巿副市長邱佩琳親自出席為活動開球，今年賽事在原住民議員陳明建協調下，首次與市府合作擴大辦理，共有 六支隊伍、上百位家長與兒少一起參加。活動在親子運動與原民文化的結合下，呈現基隆社區的活力，也為城市打造更友善的家庭運動環境。。
副巿長邱佩琳表示，樂樂棒球不只是比賽，更讓家長與孩子一起動起來，在球場上互相加油、陪伴與合作，對促進親子關係很有幫助。今年活動更把「文化」納入規劃，讓孩子在參與運動的同時，也能理解自身文化的故事與特色，這些學習都會成為孩子成長的重要力量。她也感謝陳明建議員多年投入，讓活動逐步擴大、逐漸成為基隆的年度親子亮點。
巿議員陳明建指出，活動的契機來自他回台東返鄉時，看見母校用樂樂棒球串起孩子、家長與部落的溫馨畫面，他希望把這份感動帶回基隆，讓更多家庭能透過運動拉近彼此，也能深化原民孩子對自身文化的認同。他並感謝市府與原住民族婦女關懷協會的努力，讓活動能在基隆持續累積。
活動現場由各校與社區隊伍共同參與，除了賽事外，也安排親子互動與文化展示，讓更多市民在球場中感受原民文化的溫度。現場氣氛熱鬧而溫馨，孩子奔跑揮棒的身影，也讓家長留下難得的親子回憶。
副巿長邱佩琳表示，基隆是全國第一個成立「兒童及少年事務處」的城市，市府將持續擴大親子友善資源，並針對原民兒少、特殊身份兒少提供更多支持與參與機會，讓每一位孩子都能在安全、有愛、具文化深度的環境中成長。市府也會持續結合社區與民間力量，讓基隆向「亞洲最有愛的城市」的願景持續前進。
