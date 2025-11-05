原民警察後繼無人 恐發生警力世代斷層

原鄉部落生活機能有限，加上偏遠環境與升遷限制，讓年輕員警期滿後，紛紛申請輪調或離開，讓原民警力可能面臨世代斷層。圖／聯合報系資料照片

警政署最新統計，全國員警僅8.54%具原住民身分，9縣市比率低於全國平均，苗栗縣最低僅3.45%，新竹縣6.98%也在後段班。原鄉因地處偏遠、升遷機會小，年輕員警期滿就走，原民警察正面臨嚴重的世代斷層危機。

全國警察共7萬1900人，原民員警僅2084人，占比「倒數5名」縣市依序為苗栗3.45%、宜蘭4.76%、南投6.93%、新竹縣6.98%、台中7.89%。有資深員警分析，斷層源自警察考試門檻高、競爭激烈，年輕原民即便有意從事警職，易因筆試和學科競爭敗下陣。

新竹縣五峰與尖石鄉都是原鄉，但57名警力，原民員警僅占14%，且幾乎沒有年輕原民接班。其中，五峰鄉22名警力，原民警察僅1人，是即將退休的所長，基層幾乎全由外地員警支撐。

「一到這裡，才發現山上模式和山下完全不同。」一名20多歲在原鄉服務的員警說，他剛從都會區調派上山，勤務雖單純，卻需要面對偏遠山區的孤立與生活不便，休假只能待在派出所附近。他也感嘆偏鄉雖有加給，但勤務表現少，「這邊只能抓酒駕啦」，不少年輕員警期滿紛紛申請離開。

有資深員警觀察，年輕員警流動快，難以真正融入社區，部落居民也不易接受。但警界也有人認為，若非原民身分員警在部落執勤，反而少了人情壓力，更能公事公辦。

南投縣警局員警1455人，原民員警僅102人，比率約7%，同樣面臨世代斷層挑戰。仁愛警分局一名賽德克族警員說，懂族語的警察在部落能發揮關鍵作用，「有時只是口角或酒後誤會，用族語講幾句就能化解；但現在很多新人一、兩年就調走，居民還沒熟就換人。」長輩會覺得外地警察「聽不懂話中意思」，信任感難建立。

苗栗縣原民警察占比全國最低，縣警局指出，原住民巡佐與警員若符合設籍等條件，將依缺額等情形派補，今年新增3人，目前有32人。但苗栗縣原住民族及族群發展處長盧曉玲說，早年警政署曾開辦原住民專班，這批警力大多到了退休年紀，形成警力斷層。

新竹縣尖石鄉長曾國大曾在警界服務，他說，警察考試近年難度增加，加上未規定保障原民子弟優先返鄉服務，致原民警力荒更嚴峻。曾國大說，政府應有更明確誘因與措施，吸引更多原民青年投入警消並回到部落服務。

