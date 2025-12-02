原民議員讚「新北市長非你莫屬！」 李四川換「賽德克戰袍」：現在沒人要我承擔

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安今（2）日下午出席議會總質詢時，被原住民籍議員李傅中武邀請與副市長李四川一同披上賽德克族戰袍，場面吸睛、有趣。李傅中武更話鋒一轉，直接詢問李四川是否明年會承擔起選新北市長的重責大任？且李副曾對媒體說過願意承擔？但李四川低調回應：「現在沒人要我承擔啊」，將焦點拉回台北市議會議程，未進一步說明自己下一步的政治規劃。

台北副市長李四川今（2）日下午出席議會總質詢時，被原住民籍議員李傅中武邀請同披上賽德克族戰袍。（圖／鄧宇婷）

李四川聽聞後先以市政為由婉拒討論選舉議題，表示今日是台北市的總質詢，在台北市不談新北市。被提醒他過去曾向媒體表態願意「扛起責任」時，他回應：「現在沒人要我承擔啊。」

李四川在推動輝達專案期間表現亮眼，外界頻傳藍營力拱李四川角逐新北市，是可能接班的強棒之一；李四川過去面對媒體時也曾提到，「若黨一定要我承擔，我不排斥」。

李傅中武在質詢時熱情邀李四川穿上賽德克族背心，稱「明年新北市長非你莫屬」，希望他提前為做市長預熱。但李四川仍堅持回應：「現在沒人要我承擔啊。」

