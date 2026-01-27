原民身分新制 改名潮曝配套不足

原住民身分改名期限屆滿後，台東市戶政事務所仍持續受理更名及身分登記業務。（蔡旻妤攝）

擔心原住民身分遭廢止，許多族人陸續到戶政事務所辦理更名登記，全台掀起一波改名潮。經統計，台東目前仍有169位族人尚未完成相關程序；已改名的族人則反映，由於各家銀行認定標準不一，連帶引發刻印章、證件更換及金融業務等困擾，盼政府相關配套盡速到位。

依《原住民身分法》規定，原住民與非原民通婚、在父或母單獨監護下取得原住民身分的子女，須於民國115年1月5日前完成取用或並列原住民族傳統名字，或改從具原住民身分的父或母姓登記，否則將依法喪失原住民身分。

台東市戶政事務所主任賴彥廷證實，這個月出現大量更名潮，高峰期間單日臨櫃辦理人數可達數十人，甚至上百人，窗口一度忙於應付大量改名與身分登記案件。

隨著更名案件增加，刻印業近期生意也明顯升溫，崔姓業者坦言，許多族人在漢名以外，必須並列羅馬拼音的傳統族名，姓名字數增加，原本常見的正方型印章已無法使用，只能改刻橫式、長條型印章，選擇受限，更增加更換成本。

族人王小姐的父親為漢人、母親為原住民，從小隨母姓，依修法規定可改回從父姓，但須並列傳統族名，導致身分證、印章及多項證件需重新更換。她指出，辦理金融業務時，各銀行對印鑑認定標準不一，有的接受新印章格式，有的僅認定與身分證一致的印鑑，造成同一資料無法通用，需多次往返補件，十分不便。

林姓族人反映，除戶籍資料及印章外，銀行帳戶及各項行政資料也需同步更動，連署名都必須完整簽署傳統族名，行政程序繁瑣，「族名拼音很長」，進而影響日常生活。

對此，族人直言，政策立意在保障原民身分權益，但實務配套仍有落差，盼相關單位能進一步協調金融及行政體系，減輕民眾負擔。

經統計，台東截至目前仍有169位族人尚未完成登記，戶政已陸續寄發通知書，要求於30日內補辦，若屆期仍未辦理，將進入至少7日催告程序，完成法定程序後，才會依法廢止身分，不過身分廢止並非永久，只要符合相關要件，日後仍可重新申請登記。