原民身分法時限造成改名熱 印章變形還更大顆

〔記者劉人瑋／台東報導〕由於原住民身分法規定，今年1月5日前需符合命名規範否則將取消原民身分，去年底到5日前許多人因此改名，印章也需跟著改，導致原本只容納3到4個字的印章愈做愈長，從方正成為長方型，擁有許多原住民的台東縣近來印章店生意也十分火爆。

依照原住民身分法2021年1月27日修正前第4條第3項規定取得原住民身分，今年1月5日前沒有取用或並列原住民族傳統名字、或從具原住民身分之父、或母之姓，將依法喪失原住民身分。

但是証件上得並列傳統族名，不然就會喪失原住民資格，因此，台東市刻章店這陣子生意爆滿，由於大部份族人姓名都很長，更何況要在漢名上並列羅馬拚音的傳統名字，印章沒法刻成傳統正方型，讓不少族人都覺得很不方便。

台東王小姐，父親是漢人，媽媽是原住民，從小就隨母姓，去年依照原住民身分修正法，可以改回從父姓，但必需並列傳統名字，導致身份證以及印章、證件都必須要更改。

王小姐表示，雖然高興可以改回名字，但辦理金融業務，有些銀行接受新的印章格式，有些銀行卻只接受與身份證上的印章格式，很不方便，而且連署名都要簽上傳統姓氏，多了不少程序。

台東市區刻印店最近生意大好，就是不少相同情況的原住民，趕著處理金融機構和戶政單位印鑑問題，而刻印章只有長條型格式可以選擇，因為原住民的名字不能斷，加上族名是羅馬拼音，大都很長，只有長條型印章可供選擇。族人說政策很好，但是一大堆証件印章都要改，還真的很不便民。

