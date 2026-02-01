原民運動人才育成中心 正式啟用

原住民族委員會對原住民運動選手，歷年來在奧運、亞運及世界級重要賽事取得金、銀、銅牌為國爭光，非常重視。為深化原住民族競技運動人才培育體系，原住民族委員會推動基層扎根至菁英拔尖的完整育成方案，特於國立體育大學設立「原住民族運動人才育成中心」，原民會曾志勇主委日前並主持「原住民族運動人才育成中心」啟用儀式，宣示原民運動人才培育正式邁入制度化、系統化的新階段，展現支持原住民族運動發展的決心。

曾志勇主委表示，原民選手長期在田徑、舉重、射箭、射擊、拳擊、柔道及跆拳道等運動項目中展現卓越天賦與實力，於奧運、亞運及世界級賽事屢創佳績，已成為我國競技運動的重要支柱。