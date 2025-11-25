原民長輩照護再升級！陳其邁推「母語友善據點」 閒置空間變幸福基地

▲陳其邁在下午的總質詢中，回覆議員提出的原住民長輩的照顧服務 、愛河高空景觀台建設計畫及規劃林園漁港共融公園等議題。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】有關議員關心都會區原住民長輩的照顧服務，高雄市長陳其邁表示，考量社會住宅地點與原住民朋友的居住聚落，市府正積極盤點各行政區的閒置空間，包括學校閒置校舍及公有建築，同時鎖定小港、前鎮等原住民人口較密集的鄰里，讓長輩能在熟悉的環境中以母語溝通、交流，享有具文化歸屬感的照護服務。

此外，議員建議愛河可興建高空景觀台，陳其邁表示，高雄的港灣美景是具有吸引力的重要景點，市府將積極評估，尋求有高度意願的投資商，並盤點適合的土地，共同推動此一具指標性的觀光建設，進一步提升城市魅力。

針對議員關心林園漁港公園開闢為共融公園的議題，陳其邁答詢表示，將責請工務局利用現有設施，將林園漁港公園環境再進一步整理並進行設計規劃，期待能達到很好的效果。（圖╱市政府提供）