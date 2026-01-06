原民阿公為三孫撐起一個家 中分署助他重返職場解燃眉之急

已穩定工作一年半的福哥對於研磨金屬表面的生產線工作已駕輕就熟。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

為協助中高齡等弱勢求職者重返職場，勞動部推動「僱用獎助措施」，透過補助機制提高雇主僱用意願，同時在僱用期間協助勞工強化就業職能。勞動力發展署中彰投分署更培訓外展人員積極開發友善廠商，並提供求職者個別化的就業服務。六十七歲的原住民長者「福哥」，獨自扛起三名孫子扶養重擔，在員林就業中心芳苑就業服務台積極媒合下，運用僱用獎助措施順利進入金屬製造業擔任作業員，不僅紓解家庭經濟壓力，也為中高齡就業政策寫下溫暖而踏實的實例。

親友眼中的福哥，本該在退休後含飴弄孫，卻因兒子與媳婦婚姻失和，三名年幼孫子全數託付給他照顧。福哥退休後，將老年給付大多用來償還房貸，原本有限的積蓄，很快被孫子的生活與教育開銷消磨殆盡。他不得不再次走進就業服務台。第一次開口說出「我想找工作」時，語氣靦腆卻沉重，道盡一位長者為家庭扛起責任的無奈與堅持，只求一份日班、穩定的收入，撐住一家人的生活。

在景氣尚未復甦、企業進用態度趨於保守的情況下，福哥求職之路並不順遂。但芳苑就業服務台並未放棄。透過外展人員主動與金屬製造業的在地公司溝通，說明僱用獎助措施，降低企業用人顧慮，成功為福哥爭取面試機會，順利錄取作業員。就職後，雇主也願意教導他如何修整和研磨金屬表面的技巧，讓福哥逐漸熟悉生產線作業。福哥也展現高度責任感與穩定度，深獲雇主肯定，固定薪資也讓家中經濟逐漸回穩。

中彰投分署表示，面對高齡化社會的挑戰，未來將持續連結更多企業端資源，推動中高齡與高齡者友善就業環境，促進勞動力再運用，讓更多像福哥一樣有工作意願、有生活責任的長者，能在職場中再次站穩腳步，也讓企業看見中高齡的職場價值與穩定戰力。若有就業需求，均歡迎洽詢中彰投分署轄下各就業中心。