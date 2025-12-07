原民青年領袖培育營成果亮眼 紐西蘭交流拓展國際視野

參加領袖培育營學生射弓箭

與Waihi College師生進行毛利論壇

學員至奧克蘭戰爭博物館大合照

第12期學生初階領袖培育營大合照

為培育具文化認同、社會關懷與國際視野的原住民族青年人才，教育部國教署辦理「高級中等學校原住民學生青年領袖培育營」，協助原民高中生成長為新世代領袖。114 年度共辦理 5 場次研習營，分為初階、中階及高階三階段，共 236 人次參與。學員透過部落踏查、自我探索、文化議題討論及團隊任務等課程，深化族群文化理解，學習以文化為根的領導思維，並在返校服務中實踐所學，展現青年行動力。

第 12 屆高階結訓學生延續國際交流傳統，前往紐西蘭奧克蘭、羅托路亞與懷希等地展開教育與文化參訪。行程包含拜會市政廳、文化園區、博物館及駐奧克蘭台北經濟文化辦事處等單位，並與 Rotorua Boys’ High School、John Paul College 及 Waihi College 三校進行師生交流。雙方簽署合作備忘錄（MOU），共同舉辦毛利文化論壇、入班共學及家庭寄宿等活動。

交流過程中，臺灣學生以英文介紹族群與部落文化，並在「行銷臺灣」展演中呈現原住民樂舞，獲當地師生熱烈回應；毛利學生則以歌舞與傳統儀式回贈。兩地青年透過文化對話與真誠互動，加深彼此理解，從交流中學習尊重與欣賞差異。學員表示，這趟旅程大幅拓展國際視野，也體會文化傳承的重要，激發推廣原民文化及參與國際合作的熱情。透過城市探索與團隊生活，他們培養自主學習、跨文化溝通等能力，對未來的領導實踐更具信心。

國教署表示，原住民學生領袖培育營以「文化為根、領導為樑」為核心目標，透過系統化課程與國際連結，為原民青年打造更寬廣的成長舞台。為提升培育效益，自 115 年起將導入全新「兩階段培育模式」：高一學生參加初階（基石階段），聚焦自我探索、文化認同與部落學習；高二學生進入高階（飛躍階段），著重社會實踐、公共參與及國際理解。另將自高階結訓學員中遴選 25 名優秀學生參與國際交流，持續拓展全球視野，幫助原民青年在文化中找到力量，帶著自信邁向國際，以行動回饋部落，成為帶領族人共同前進的力量。