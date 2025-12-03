原水油污事件 基市緊急調度後可穩定供水10天

市長謝國樑率隊進駐前進指揮所，迅速投入緊急調度與技術支援，爭取更多時間控制汙染。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆河碇內段2日晚間出現疑似油污排放情形，市長謝國樑昨（3）日上午偕同立委林沛祥、自來水公司總經理李丁來前往碇內福安宮前成立前進指揮所並會勘，了解污染清除與供水調度狀況。對於日前晚在源遠路102巷查獲的白色乳化液汙染物，謝國樑強調市府已同步啟動查核並要求即時清除，後續也會持續追查與1127事件的關聯性。

由於水公司自11月27日起停止抽取基隆河原水，致使目前仰賴西勢水庫供水的暖暖區及仁愛區高地原預估僅能支撐三天，但在市府、林沛祥及台水緊急調度後，目前供水天數可延長至約十天，爭取更多穩定供水的時間。

謝國樑表示，11月27日油污事件的真正污染來源仍在調查中，因涉及公共安全與民生用水，需中央與地方共同釐清。一旦查明污染者，將依《水污染防治法》裁罰最高可達2,000萬元並追究刑責。

環保局馬仲豪局長說明，源遠路102巷溝渠內的白色乳狀污染液追查源頭為「正方倉儲」，環保局將依《水污染防治法》第30條開罰，罰鍰範圍為3萬元至300萬元，後續將持續稽查其排放情形，避免污染物再度流入河川。

工務處長簡翊哲指出，市府已調派怪手進入碇內大排展開污染源清除作業，預計在一至兩天內完成約40公尺長、1公尺深的淤泥清除，以加速改善下游水質狀況。同時，水公司正全力採樣、檢測及排除阻礙恢復取水的風險，協助加速基隆河的安全取水條件恢復。

丁來表示，暖暖淨水廠每日出水約4.3萬噸，主要來自西勢水庫，目前蓄水量約18.5萬噸，每日自然入流約1.7萬噸，因此在目前調度下可維持十天以上供水。為儘快恢復正常取水，水公司已在新山淨水場部署行動水質檢驗車，可針對236項化學物質進行快速分析；若後續檢測無虞，將在最快兩天內恢復基隆河及八堵抽水站取水。此外，水公司也已規劃緊急替代方案，包括鋪設繞道管線、直接於抽水站上游取水，以強化短期供水穩定度。

李丁來補充表示，改善基隆地區的長期供水韌性，中央與水公司正研議推動一項「汐止︱基隆聯通管」計畫，預估經費約80億元。正常運作時可增加每日約3萬噸供水量，若遇到緊急狀況，最大可提升至8.5萬噸，甚至15萬噸，將大幅強化基隆及周邊地區的供水穩定性。