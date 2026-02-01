原油飆6個月新高！OPEC+會議在即 料3月不增產石油

記者高珞曦／綜合報導

受美國、伊朗緊張局勢影響，國際油價出現波動，OPEC+可能「原則上同意3月份石油產量不變」，會議將在台灣時間1日晚間10時召開，而原油價格已達6個月最高紀錄。

原油價格達6個月來新高，OPEC+會議可能會宣布3月石油產量維持不變。（示意圖／路透）

《路透社》報導，OPEC+的8個成員國將在台灣時間1日晚間10時召開會議，包含沙烏地阿拉伯、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、科威特、伊拉克、阿爾及利亞與阿曼，這些國家先前將2025年4月至10月的石油產量提高到每天290萬桶，佔全球需求的3％。2025年11月，由於季節性消費疲軟，2026年1月至3月期間，他們不會增加石油產量。

而OPEC+全部成員國的石油產量佔全球總產量一半左右，有2名消息人士告訴《路透社》，在接下來這場會議，預計不會對3月之後的產量政策做出決定。報導指出，目前1份聲明草案提到，OPEC+可能會在本次會議上「原則性同意3月份的石油產量維持不變」。

此外，全球各國擔心美國對石油重要產國伊朗發動軍事行動，布蘭特原油（BRENT）1月30日收在每桶70美元，接近1月29日觸及的新高紀錄71.89美元，但外界仍在猜測2026年油價可能因為供應過剩而下跌。

