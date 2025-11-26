原物料上漲影響工期 盧籲審核標準應一致

市議員林碧秀、林霈涵、羅永珍（見圖：從左到右）聯合質詢。

▲市議員林碧秀、林霈涵、羅永珍（見圖：從左到右）聯合質詢。

台中市議會昨（廿六）日進行定期會市政總質詢，市議員林碧秀、林霈涵、羅永珍聯合質詢，三位議員肯定教育局於盧秀燕市長任內至今已完成班班有泠氣等多項福利政策；隨後林碧秀也關心原物料上漲，市府建設經費增加。市長盧秀燕表示，台中市的預算增加幅度與工期延長，相較其他縣市更為嚴苛。全國皆面臨原物料上漲、缺工缺料等挑戰，工程延宕本在所難免，但台中卻被要求以更短的時程、更少的預算來完成建設，此種雙重標準無所不在，呼籲各界審核標準應一致。

盧秀燕指出，許多議員當面批評市府，要求市府追加預算、延後工期；但同樣是這些議員，私下卻為其選區積極爭取建設，甚至要求特定行銷資源。若真如他們所言「行銷不力」，為何台中購物節的參與熱度會一票難求？為何能創造出十倍於其他城市的成效？

盧秀燕說明，中央政府日前核定高雄捷運黃線，其與台中藍線差不多同期。然而，高雄黃線獲准追加預算，從1,442億大幅增加至2,368億，一條路線的預算暴增926億，漲幅高達64%。對比台中，七大建設因應原物料與工資上漲，總計增加約1,000億。但高雄僅一條捷運的追加金額，就幾乎抵過台中所有項目的增幅。這不僅是金額的差異，更是標準的不一。

此外，高雄黃線的完工期也獲准從2028年延後至2034年，共延遲6年。相較之下，台中建設卻難以獲得同等彈性。從前瞻計畫到捷運預算，台中持續受到差別對待，呼籲各界審核標準應一致。