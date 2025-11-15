原物料上漲、電商競爭激烈 羅智先最新看法曝光

統一旗下時代百貨、夢時代和Dream Plaza於14日週五晚間，舉行聯合耶誕點燈活動。

統一旗下時代百貨、夢時代和Dream Plaza於14日週五晚間，舉行聯合耶誕點燈活動。統一集團大家長羅智先董事長，攜手美麗事業董事長高秀玲和集團高管出席。面對媒體追上前拍照、堵訪，羅智先難得心情不錯，針對原物料價格、百貨電商營運等問題，耐心給予回應。

針對原物料價格持續上漲，羅智先表示，受氣候變遷及人力短缺影響，包括咖啡豆、黃豆等原物料價格上漲屬正常現象。他指出：「全世界都是一樣，氣候的因素還有很多人力的因素，都會影響價格。」面對外界關切是否會調漲CITY CAFE售價，羅董表示「繼續苦撐」。

而近期美中關係有所改善，外界關切統一中控在陸表現，羅智先認為統一在中國份額不大，「影響最大的還是自己」。他強調公司發展方向清楚，因此都還挺得住。

對於今年百貨周年慶表現，一旁的高秀玲回應指出，南北門市表現有別，「高雄夢時代很好。」高觀察南部消費者對夢時代等品牌的認知度高、習慣來逛，至於北市新開的Dream Plaza則有待市場適應，但整體評價良好。

對於外界關切近年買進的雅虎、PCHome等電商業務的發展時程，羅智先強調不會操之過急。「要給他們一點時間，因為真的大環境也蠻競爭的。過去幾年他們也都很辛苦，現在恢復中，所以也不要急，多給他們一點時間。」

針對無人店拓展計畫，羅智先表示仍需循序漸進。被問及電商虧損是否擴大時，羅智先回應：「到一個程度就自然會有（改善）。」顯示對於業務調整抱持樂觀態度。

