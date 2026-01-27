原物料漲價 恐侵蝕電動車獲利

金屬與記憶體價格雙雙上揚，使電動車業壓力日增，中國大陸業者尤然。瑞銀（UBS）估計，中型電動車的成本，將提高人民幣4,000-7,000元，不確定製造商能否把增加成本轉嫁給消費者；若業者全數自行吸收，利潤將遭侵蝕殆盡。

瑞銀分析師鞏旻（Paul Gong）團隊的報告估計，中型電動車需要200公斤的鋁、80公斤的銅。經歷過去三個月來的漲勢，鋁的成本已大增人民幣600元、銅增加人民幣1,200元、鋰也從人民幣1,000元升至3,800元。

記憶體是另一個漲勢推手，瑞銀從業界人士得知，車輛的DRAM成本在25-150美元，具備相當智慧功能的車子，DRAM成本約為100美元。假設DRAM費用為100美元、或人民幣700元，過去三個月來，DRAM現貨價急漲180%，表示其要價已從人民幣700元飆至2,000元。

瑞銀說，過去業者面臨這類挑戰，往往會把原物料成本大量轉嫁出去。但由於補貼退場、1月起又將對購買新能源車開徵5%購置稅，導致電動車需求疲弱，不確定電動車製造商、供應商、消費者是否會分攤成本攀升的衝擊，也不確定分攤程度。

瑞銀估計，由於競爭激烈、利潤微薄，要是車廠吃下所有增加費用，光是成本通膨就會徹底侵蝕利潤。

