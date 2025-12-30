原物料漲！ 高雄魯肉飯.肉圓店.燒臘店 元旦起漲價

高雄市 / 綜合報導

原物料成本上漲，不少美食店家，真的扛不住了，從新年元旦開始，價格都會調漲，像是高雄苓雅區的知名像是高雄苓雅區的知名魯肉飯，飯類、湯類將調漲5元；一間鳳山老字號的肉圓，也從每顆6元，漲到8元；還有燒臘便當店，同樣漲價，每個品項調漲10%，民眾想吃美食，恐怕得多花一點錢了。

油亮亮的魯肉，加上豆腐滷蛋等配料，高雄苓雅區知名魯肉飯店，只要營業時間，總是饕客大排長龍，但現在傳出，1月1日起部分品項，像是飯類湯類，都要調漲5元，漲價的美食，不只一家。

Q彈肉圓香噴噴，裡頭滿滿餡料，一口吃下超滿足，高雄鳳山這間老字號肉圓店，飄香超過50年，是不少人記憶中的美味，同樣因為原物料持續上漲壓力，元旦起，肉圓從每顆6元漲到8元，湯類也調漲每碗變成35元，民眾說：「店家成本增加，漲價是合理，重點是說，你做的東西，有沒有比別人好吃。」民眾說：「感覺就(比其他家)貴一點。」

鏡頭再轉到燒臘便當店，雞腿叉燒等等等，種類多元，老闆用料不手軟，生意很熱鬧，不過原物料和人事成本，通通漲真的是扛不住，新年開始，每個品項都調漲10%，老闆說：「原物料都大概漲1-2成以上，你像瓦斯，最明顯就瓦斯，一桶就漲100多塊了。」

民眾說：「要看合不合我的胃口，如果合我的胃口，就還是會來，如果(漲價)超過10%就會覺得有點多，什麼東西都在漲，如果(漲價)10%是還可以接受。」成本增加，美食餐廳業者，吸收不了只好調漲價格，新的一年，想飽口福恐怕得多花一點錢了。

