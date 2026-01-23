原物料飆漲！家電過年後恐漲3至5% 專家預告：「這3樣」快搶
生活中心／賴俊佑報導
過年前買家電最佳時機！2026台北電器空調影音年終購物大展1月23日至1月26日在台北世貿一館展開，電器公會廖全平理事長坦言，由於銅、鐵、鋁等原物料上漲，家電成本壓力爆表，空調、冰箱、洗衣機核心零件首當其衝，預計過年後再漲3至5%。
原物料飆漲！家電年後恐漲3至5%
電器公會廖理事長說明，近期金價不斷創新高，國際市場上3大原物料銅、鐵、鋁也跟著上漲，其中漲幅最多的為空調、冰箱壓縮機、洗衣機馬達的核心材料鋼，從2025年1月至2026年1月，國際銅價漲幅已超越41%，更創下每噸1.3萬美元的新高價，而鐵、鋁則是上漲20%以上。
電器公會廖理事長預估，家電年後恐漲3至5%，呼籲要買家電的民眾可以趁這次電器展一次購足，次此配合台北市政府共同推「台北有購嗨、消費歡樂抽」活動，消費滿200元就可參加抽獎，有1000萬現金大紅包一人獨得、台積電股票、電動汽車、Iphone17、美國鳳凰城雙人來回機票等等，總計超過3000萬大獎。
年前買家電！電器展祭歷屆最強優惠
2026台北電器空調影音年終購物大展以「家電尾牙季」為主題，1月23日至1月26日在台北世貿一館展出，看準企業尾牙贈禮、年前汰舊換新等需求，號朝全球百大旗艦家電品牌聯合展出，推出歷屆最齊全、最優惠家電商品。
電器公會廖全平理事長指出，此次電器展預估超越20萬人次、創造18億商家，而與政府實施汰舊換新每台3千元方案以來，總共汰換500萬台老舊電冰箱及冷氣機，每年可以為台灣節省超過32億度用電量，轉為發展AI經濟的能量，期盼大家以最新智慧的AI家電一起舒服過好年。
