原物料、人力成本皆上漲 鬍鬚張部分便當調漲5元

連鎖餐飲公關經理林振益表示，「近年因為原物料、人力，還有就是環保成本的持續上漲，那公司的團隊長期透過內部的吸收與營運優化來因應，從1月12日開始我們調整部分產品的價格。」

其中，唐山里肌豬排便當和香酥雞腿便當，都各調漲了5元，漲幅約3.7%。

另外獲得米其林必比登推薦的阿城鵝肉也喊漲，業者在臉書公告，半隻鵝售價由從840元調整到900元，2026年一開年餐飲業已有多家業者宣布調價，日前連鎖咖啡品牌路易莎也已調整價格，因應成本上揚，共有90個品項受影響，平均漲幅約5%。