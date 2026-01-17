原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

由王子奇、蘇曉彤等原班人馬回歸主演的高口碑古裝探案劇「御賜小仵作2」日前開播，三法司小隊再度集結，在熟悉的探案底色之上，迎來格局更大、局勢更複雜的全新篇章。不過，首播熱度雖高，但口碑呈現兩極化。

南方娛樂網報導，「御賜小仵作2」開局即接連發生多起離奇命案，詭異的案發現場與身分成謎的人物不斷出現，看似零散的線索背後，隱藏著精心布局的連環陰謀。與此同時，外部勢力南趙悄然入局，與大唐之間的暗流湧動使得原本的刑案調查逐步演變為更複雜的局中博弈。

該劇開播20分鐘，騰訊站內熱度突破22000；首播吸引187萬預約觀眾參與「回家宴」彈幕互動；首日雲合播放量約400萬，雖低於同期頭部劇，但作為小成本續集表現符合預期，算是熱度不低。

開篇「宮宴浮顱案」中，宮中盛宴突現無名骸骨，三法司小隊默契如初，蕭瑾瑜推演布局，貫穿因果、楚楚驗骨尋痕，抽絲剝繭、景翊機敏取證，於細微處鎖定關鍵、冷月颯然出手，破危局於瞬息之間。 四人各展所長，在全新迷局中既延續了無間的團隊配合，亦展現出愈發鮮明的人物弧光。

相較5年前的第一季，「御賜小仵作2」單集成本增加3倍，實景拍攝占比超80%，服化道復刻唐代制度，細節考究；但有部分觀眾認為首個「宮宴浮顱案」推進稍慢，案件複雜度較第一季下降，還有人說，「楚瑜夫婦」婚後日常互動增多，探案張力被削弱。

據悉，「御賜小仵作」於2021年開播即暴紅，堪稱年度黑馬劇。如今，續集打出原班情懷與製作升級，能否復刻第一季「小成本逆襲」神話，尚待觀察。

