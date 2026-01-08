原班人馬推新片「尋秦記」 古天樂掀25年前回憶

（中央社記者洪素津台北8日電）港星古天樂、宣萱今天來台宣傳電影「尋秦記」，2人提及時隔25年再度演出同樣角色感觸深，宣萱讚賞古天樂「我覺得他已經成功」，坦言有不少觀眾因為此片再度重拾親情和愛情。

古天樂、宣萱當年演出戲劇「尋秦記」造成轟動，時隔25年，古天樂身兼監製，推出電影「尋秦記」，今天古天樂、宣萱特地來台宣傳，曾和古天樂有合作的劉冠廷也驚喜現身，表示能和古天樂合作是一件很浪漫的事，也預祝票房高升；古天樂也表示很想念劉冠廷，讚劉冠廷很帥，盼未來能再次合作。

古天樂主演電影「尋秦記」身兼監製，他表示25年後還能夠有「尋秦記」系列作品感到開心，「『尋秦記』讓我想到當年家庭感覺，給了我很多鼓勵」；一旁宣萱也讚賞古天樂很成功，「無關票房，很多觀眾是一家大小一起去電影院看，他已經成功了，他的電影可以凝聚一家人的愛，不管是親情和愛情」。

古天樂日前傳出身體狀況不佳，古天樂今天表示只是感冒，有去看醫生。至於被說一天只睡4小時，古天樂稱自己晚上從12時工作到4時，不是不睡覺，是睡不著，已經習慣了。

古天樂出道多年魅力不減，網路有4歲妹妹高調示愛，還說想嫁給古天樂，古天樂今天也熱情回應，「等你！」幽默回應讓一旁的宣萱笑說，「你真的不知道古天樂會回應什麼，他真的很幽默」。

宣萱這次來台宣傳則相當期待台灣美食，「我很想吃苦瓜蜂蜜汁和大腸包小腸，但感覺沒時間，我明天就要走了」。

電影「尋秦記」將於9日全台上映。（編輯：李淑華）1150108