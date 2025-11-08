原畫再現！陳澄波《東台灣臨海道路》真跡 今起在日特展8天
即時中心／林耿郁報導
台灣近代重要畫家陳澄波，經典畫作之一《東台灣臨海道路》真跡，今（8）天起於日本山口縣防府市政府8樓展出；這是該作時隔7年再次在日本公開亮相，同時也展出多件陳澄波的複製作品，展期至11月16日止。
文化交流！NHK報導，昨（7）日的「上山滿之進 東台灣臨海道路」展前記者會，於山口縣防府市役所8樓舉行，出席者包含官方代表、文化界人士，以及陳澄波的孫子陳立栢，並舉行象徵性剪綵。
本次特展主角《東台灣臨海道路》為陳澄波受邀於1930年創作；委託人是出身防府市、曾任第11任台灣總督的上山滿之進。他希望在卸任總督後，將畫帶回日本留念。
本畫描繪花蓮沿岸道路，呈現台灣原住民親子，沿著蜿蜒的臨海道路（今蘇花公路前身）行走，右側則可見聚落房屋，展現百年前的台灣風情。
真跡尺寸約70公分×130公分，色彩明亮、筆觸溫厚，反映陳澄波對台灣光影與土地情感的深刻觀察。
該畫一度失蹤數十年，之後在防府市圖書館地下倉庫重見天日，送往福岡亞洲美術館修復後，由山口縣立美術館永久典藏。
防府市政府常態以「複製品」形式展出此畫，但本次為難得展出真跡，對兩國文化交流具有象徵意義。
（圖／防府市提供）
睽違90年 真跡重返故國展出
值得一提的是，此畫作在修復完成後，2020年10月、睽違90年後首度返回故土，在台北教育大學北師美術館展出，之後送回日本收藏。
去（2024）年12月，為紀念陳澄波130歲冥誕，《東台灣臨海道路》再度返台，在台博館鐵道園區展出，至今年5月為止。
本次真跡在防府市政府展出，陳澄波之孫、陳立栢接受NHK記者採訪時表示，希望日本民眾能透過作品，看到90年前的台灣風景與情感，感受雙方跨時代的連結。
台灣近代重要畫家 二二八事件遇害
1895年2月2日，陳澄波先生在嘉義出生；1924年3月，考入東京美術學校圖畫師範科，作品曾多次入選官方的帝國美術展覽會，實力深獲肯定。
1933年，陳澄波返台定居，創作《嘉義公園》、《淡水》、《夏日街景》等知名作品，積極推動台灣藝術發展與美學教育。
1947年3月25日，受二二八事件牽連的陳澄波，慘遭國民政府士兵於嘉義車站前廣場槍決，終年52歲。
原文出處：快新聞／原畫再現！陳澄波《東台灣臨海道路》真跡 今起在日特展8天
