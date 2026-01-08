原相12月營收登8個月高 致新降至1年新低

（中央社記者張建中新竹8日電）IC設計廠原相和致新2025年12月營收表現不同調，原相攀高至新台幣7.9億元，為8個月來新高；致新滑落至6.71億元，為1年來新低，原相和致新第4季業績表現皆符合預期。

感測晶片廠原相自結2025年12月營收7.9億元，月增2.81%、年增0.45%，第4季營收22.87億元，季增3.4%，主要受惠較有利的新台幣匯率條件；原相2025年總營收首度突破90億元關卡，達91.27億元，年增9.15%。

電源管理晶片廠致新自結2025年12月營收6.71億元，月減1.21%、年增7.65%，第4季營收20.44億元，落在預期的20億至21.5億元區間，季減約7.72%，主要受傳統淡季效應影響。

致新2025年總營收86.66億元，年增約5%，為歷史次高水準，僅次於2021年創下的94.15億元最高紀錄。市場預期，受惠電腦、電視及面板新產品效應，致新2026年業績可望持續成長。（編輯：張均懋）1150108