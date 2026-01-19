原石地藏王菩薩安座民生社區 熹萬集團攜手影后陳淑芳祈福

圖：熹萬集團董事長金開文(前右五)與各界賢達共同見證這場結合宗教藝術與慈善精神的盛事。(圖/主辦單位提供)

台北市近日舉行一場結合宗教信仰與社區文化的重要活動，位於民生社區的熹萬企業正式安座一尊大型原石雕刻的地藏王菩薩。由熹萬集團總裁金開文主持安座儀式，莊嚴肅穆的佛像矗立於都市街區，吸引不少信眾與居民前來駐足參禮，也為社區注入一股安定人心的力量。

此次安座的地藏王菩薩聖像，以整塊珍稀巨型原石雕刻而成，體量宏偉、法相莊嚴，規模名列全台前三，在都會型社區中更屬罕見。相關人士指出，地藏王菩薩象徵慈悲、守護與承擔，透過如此具代表性的宗教藝術進入社區空間，讓信仰不再只是寺院中的存在，而是成為貼近生活的心靈依靠。

圖：熹萬集團董事長金開文，邀請到2025年金馬獎終身成就獎及金像獎特別貢獻獎得主，人稱「國民阿嬤」的陳淑芳女士，與國立臺南護專總務長江明翰博士共襄盛舉。(圖/主辦單位提供)

安座儀式當天現場莊嚴隆重，由熹萬集團董事長金開文親自主持安座大典，並邀請國立臺南護理專科學校總務長江明翰博士，以及榮獲金馬獎終身成就獎與金鐘獎特別貢獻獎的演員陳淑芳女士共同出席祈福。現場亦有多位政商界與社會賢達蒞臨，與社區居民一同見證這項具有象徵意義的時刻。

熹萬集團長期以來致力於多角化經營，並始終堅持回饋社會。董事長金開文強調，企業的成功不僅在於財富的累積，更在於能為社會創造多少正面的價值。透過此次安座活動，熹萬集團希望打破大眾對宗教活動的刻板印象，讓宗教藝術與社區生活融合，成為鄰里間尋求平靜、寄託心靈的良善場域。

金開文表示，地藏王菩薩以「地獄不空，誓不成佛」的大願度化眾生，選擇將如此具靈性與藝術價值的佛像安座於民生社區，正是希望將慈悲與關懷的力量帶進社區，為步調快速的都市生活注入一份寧靜與祥和。他也強調，企業在追求發展之餘，更應思考如何為社會留下正向而長遠的價值。

深受民眾喜愛的「國民阿嬤」陳淑芳在致詞中指出，自己長年投入影視工作，深刻感受到社會對安定力量的需求，今日見到地藏王菩薩在社區安座，內心感到格外踏實，也誠心祈願社會祥和、眾生平安。而國立臺南護專總務長江明翰博士分享道，教育與宗教信仰同樣具有淨化人心、穩定社會的功能，透過文化與信仰的力量，有助於形塑更具溫度的生活環境。

主辦單位表示，隨著地藏王菩薩正式安座，該處未來不僅將成為民生社區的心靈地標，也期望透過節慶祈福、公益活動與心靈交流講座等形式，讓宗教藝術與社區生活持續連結，發揮安定人心、關懷社會的正向力量。