「原聚・山海屯」首場登場 泰雅文化魅力全場綻放 沈文程獻唱掀高潮

首次以「分區辦理」並擴增為3場的2025台中市原住民族文化節「原聚・山海屯」系列活動首場「泰雅之山」，於台中市原住民族文化館戶外廣場熱情登場，主辦的大雅區公所主辦表示，今年以山區泰雅文化為主軸，串連多族群樂舞、文化體驗與市集展售，展現原住民族文化的多樣生命力與凝聚力，雙金歌王沈文程壓軸開唱更掀起活動最高潮！

台中市政府原住民族事務委員會主任委員楊馨怡表示，今年文化節以「原聚・山海屯」為主題，象徵山海相連、族群交融，期望讓市民朋友在生活場域中親近原民文化。文化節分為三場次舉行，首場「泰雅之山」率先登場，接續為11月15日梧棲區「阿美之海」與11月22日太平區「排灣之屯」，串聯山、海、屯三地文化場域，展現台中多元族群共榮的城市樣貌，並讓海線、山城與屯區族人都能就近參與，這次是首次分區的嘗試，若成效良好，未來將持續推展至其他行政區，讓更多族人能就近體驗文化之美。

本次活動由大雅區公所承辦，結合原住民族群在地文化底蘊，打造兼具傳統與現代感的藝文饗宴。開場以隆重莊嚴的原民祈福儀式揭幕，隨後由各族團隊接力登場，表演內容涵蓋不同族群的音樂節奏與舞蹈風格，展現族群文化的多元共榮與融合精神。除了精彩的舞台表演，現場並舉辦「原住民聯歡烤肉活動」，香氣四溢的烤肉香味搭配現場歌聲，營造濃厚的部落情誼。活動更設有趣味競賽、闔家同歡互動區與氣球城堡遊戲區，吸引親子及家庭共同參與。晚間壓軸邀請雙金歌王沈文程重磅登場，以一連串膾炙人口的經典歌曲炒熱全場，掀起高潮不斷的熱情氛圍。現場並舉辦摸彩活動，最大獎為大尺寸電視等多項豐富好禮，另發放園遊券及摸彩券，讓民眾在欣賞表演之餘也能滿載而歸，同時結合公益元素，鼓勵民眾持發票兌換精美小禮，將愛心化為實際行動。

民政局副局長彭岑凱表示，文化傳承的根本在於「扎根地方」，因此民政局會積極推動各區文化活動，讓幸福能傳遞至每一位原住民族家人。議員吳建德致詞時感謝原民會與民政局的協力推動，使今年文化節能首次辦理三場，未來也會持續在議會中為原住民族爭取更多經費與福利。大雅區公所區長林麗蓉表示，特別感謝吳呈賢議員與吳建德議員，共同爭取經費支持，讓這場活動能順利舉辦；更感謝媽媽市長盧秀燕在原民福利及文化等各方面的支持及資源投入，原住民族事務委員會大力挹注與協助，讓族人能在這麼具文化意義的場地，共同歡度這個屬於原住民族的日子，而本次活動不僅象徵原民文化系列的起點，更是推動多元族群文化交流的重要契機。