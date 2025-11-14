原聲雅韻文化節暨族群音樂會週六曾文願景園區登場 邀請市民體驗文化盛會

南市副市長葉澤山、原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran率領族親宣告今年原聲雅韻文化節暨族群音樂會週六於曾文願景園區登場。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府原住民族事務委員會14日於永華市政中心舉行「2025原聲雅韻文化節暨族群音樂會」記者會，口埤實驗小學以西拉雅族樂舞及歌謠展現族群文化在地深耕生命力，副市長葉澤山代表黃偉哲市長與南市原住民族事務委員會主任委員白惠蘭Salau Kaljimuran率領現場族親共同宣告活動正式啟動。

葉澤山副市長表示，今年的原聲雅韻很特別，因《平埔原住民族群身分法》已於上月正式公布，為平埔原住民族群的法定身分建立明確基礎；臺南市是全臺最早將平埔族群列為原住民的城市，一路陪伴族人推動正名、語言復振、文化再現，如今能共同見證此時刻，別具意義。

南市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran說，舉辦「原聲雅韻」用意是希望透過樂舞與生活的語言讓更多市民認識原住民族的文化，今年活動預定11月22日於曾文市政願景園區致遠樓前廣場舉辦，以「原音共振、文化交織」為理念，透過部落樂舞展演、族群音樂會、親子體驗、市集美食，讓文化在交流中綻放，也讓族群在共榮中前行；當天也限量發送80元園遊券，打卡按讚亦可獲得精美小禮，歡迎市民朋友踴躍參加。