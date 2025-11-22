原聲雅韻文化節曾文市政願景園區登場 臺南多族群文化齊聚共響原音

原聲雅韻文化節於麻豆曾文市政願景園區熱鬧登場，臺南多族群文化齊聚共響原音，見證臺南族群平權與文化共榮實踐成果。（記者李嘉祥攝）

▲原聲雅韻文化節於麻豆曾文市政願景園區熱鬧登場，臺南多族群文化齊聚共響原音，見證臺南族群平權與文化共榮實踐成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府原住民族事務委員會22日於曾文市政願景園區舉辦「2025原聲雅韻文化節暨族群音樂會」，以「原音共振、文化交織」為主軸，透過樂舞展演、語言復振成果、手作體驗與文化市集，呈現臺南在族群平權與文化共榮上的實踐成果；臺南市政府原民會主委白惠蘭 Salau Kaljimuran、市議員陳秋宏等也出席見證。

札哈木樂舞集以精彩演出為活動開場，接續由口埤實驗小學、達卡鬧、頭社西拉雅文化發展協會、集穡室工坊、大滿舞團、阿里山風笛、北頭洋樂舞團、張芮菲與2025札哈木之星冠軍闇鴻麟等團隊依序登台，演出陣容多元豐富，並以族語歌謠、族群樂舞與音樂創作展現多元風貌。

除舞台表演外，現場文化市集也結合手作工藝、美食與文化體驗，讓民眾在逛市集時感受濃厚的部落生活氛圍；活動同步推出園遊券、打卡好禮與文化小禮包兌換，吸引眾多市民共襄盛舉，現場氣氛熱鬧溫馨。

市長黃偉哲表示，市府與族人長期並肩推動語言文化復振與聚落活化，今年是《平埔原住民族群身分法》公布後首次舉辦原聲雅韻文化節，別具時代意義，未來也會持續打造族群友善、文化共榮的城市，讓多元文化在臺南扎根茁壯。

白惠蘭 Salau Kaljimuran主委指出，原聲雅韻文化節是展現臺南多族群文化力量的重要年度活動，期待透過音樂、語言、工藝與生活文化的分享，讓市民看見臺南深厚的文化底蘊，也促進不同族群在交流中更深理解彼此，也歡迎市民持續關注市府後續在族語推廣、文化傳承及族群友善政策上的相關資訊，與市府攜手支持多元文化永續發展。