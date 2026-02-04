原菜乃華攜手花江夏樹 踏上奇幻冒險旅程

記者王丹荷／綜合報導

軟萌系動畫電影《穿越吧！不思議少女》改編自家喻戶曉的經典童話《愛麗絲夢遊仙境》，集結《犬夜叉》劇場版導演篠原俊哉、《藥師少女的獨語》編劇柿原優子強強聯手；《鈴芽之旅》原菜乃華擔任主角配音，攜手松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史與花江夏樹等豪華陣容，共同展開橫跨現實與奇幻的冒險旅程。

《穿越吧！不思議少女》由以細膩畫面與情感描寫見長的日本知名動畫製作公司P.A.WORKS打造，以嶄新視角重新詮釋這段跨世代的經典童話，帶領觀眾走進全新的愛麗絲世界。故事描述對未來感到迷惘的大學生「理世」，某天收到已故奶奶留下的神祕邀請函，意外被引導進入一個不可思議的國度，並在那裡遇見少女「愛麗絲」。

廣告 廣告

兩人結伴同行，踏上了一段充滿未知的奇幻旅程。在這個顛倒常理的世界中，白兔、智蟲、紅心女王與紙牌兵、瘋帽客、矮胖子等一個個熟悉又瘋狂的角色接連登場，讓整個國度陷入人仰馬翻的大騷動！在與愛麗絲一同「潛入」這場不可思議冒險的過程中，理世必須直視自己的迷惘與選擇，找出屬於自己的未來答案。

《穿越吧！不思議少女》由曾執導多部《犬夜叉》劇場版系列作品的導演篠原俊哉擔綱，擅長在冒險敘事中細膩刻畫角色內心情感；劇本由《藥師少女的獨語》編劇柿原優子操刀，以溫柔且深刻的筆觸，描繪角色站在人生十字路口時的掙扎與成長。兩位實力派創作者繼人氣動畫《來自繽紛世界的明日》、《白沙的Aquatope》之後再度聯手，為經典童話改編作品注入貼近當代觀眾的情感深度與全新生命力，黃金組合引發粉絲高度期待。

配音卡司同樣星光熠熠，主角理世由《鈴芽之旅》女主角原菜乃華獻聲，細膩詮釋對未來感到迷惘的大學生心境，另一主角愛麗絲則由真人版電影《工作細胞》飾演血小板的童星米卡．⽪尤聲演；松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史等也驚喜加盟，為奇幻國度中的角色注入鮮明個性與深厚情感。此外，為《鬼滅之刃》竈門炭治郎、《膽大黨》高倉健等人氣作品配音的聲優花江夏樹亦加入演出，為神秘角色驚喜配音，電影將於3月6日在臺上映。

《穿越吧！不思議少女》改編自家喻戶曉的經典童話。（甲上娛樂提供）

《穿越吧！不思議少女》以嶄新視角重新詮釋經典童話。（甲上娛樂提供）

《穿越吧！不思議少女》配音卡司星光熠熠。（甲上娛樂提供）