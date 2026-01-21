原菜豚屋品牌更新為「彩豚屋」華麗升級 並推出新春「788起發發」套餐

（生活中心／綜合報導）在台灣深耕多年、身為饕客好朋友的生菜包肉專門店「菜豚屋」，於2026年新春正式以「彩豚屋」之名迎來全新篇章。為慶祝品牌更新與農曆新年的到來，同時回饋顧客們長期的支持與愛護，「彩豚屋」將於1月20日至3月底推出象徵好運的「788起發發」新春優惠，同時還贈送百元抵用券，以及酒精飲料暢飲方案，讓老朋友、新朋友都能感受到「彩豚屋」高品質服務精神及「日式燒肉 X 韓式燒肉」獨特融合的絕妙滋味。

圖／日、韓燒肉的完美結合，雙重享受一次滿足。（彩豚屋提供）

日式燒肉 × 韓式燒肉完美融合 挑戰老饕的味蕾

配合品牌更新，「彩豚屋」在核心理念「日式燒肉 × 韓式燒肉的融合」不變之下，針對服務及菜單內容進行全面升級。在服務的部份，「彩豚屋」將燒肉體驗進行不同層次的優化，針對厚切肉品，由受過專業訓練的人員提供桌邊服務，確保肉汁鎖住、熟度完美；而「日式燒肉風格」，則是開放顧客自行燒烤，享受親手料理的互動樂趣。這種結合日、韓燒肉文化精髓的模式，正是「彩豚屋」品牌代表橫原翔太期望帶給台灣顧客「更多元、更愉快」的用餐時光。

日韓混血靈魂 橫原翔太的燒肉哲學

彩豚屋的誕生，源自於橫原翔太對燒肉文化的深刻理解與獨特背景，身為日韓混血的他，從小深受兩種截然不同的飲食文化薰陶。在創立品牌之初，他便致力於打破傳統界線，將韓式燒肉的「生菜包肉」健康吃法引入台灣，並與台灣在地農場契作，端出高品質芝麻葉與甜萵苣讓客人無限續加，讓這股飲食風潮瞬間襲捲全台。

如今，橫原翔太不僅止步於「生菜包肉」，更是希望透過此次更新為「彩豚屋」，將品牌推向更高端的層次。橫原翔太強調，雖然品牌改變，但台灣的營運公司、經營團隊以及服務精神皆維持不變，全體同仁將秉持初衷，持續在商品企劃與品質管理上精進，絕對要給顧客一種「好還要更好」的極致美食追求。

圖／日韓混血的橫原翔太，堅持帶給顧客最優質的美食與服務品質。（彩豚屋提供）

新春限定三重優惠 2026起發發

適逢農曆春節將至，為了回饋長期支持的老顧客並歡迎新朋友體驗升級版的「彩豚屋」，官方特別推出了誠意滿滿的「新春三重優惠」活動。自即日起～3月底，凡來店消費，均可享以下優惠方案。

第一重：新春套餐 788（起發發）

象徵新年財運亨通的「788 起發發」新春套餐，嚴選店內人氣肉品與特色料理，以吉祥的價格讓消費者在享用美食時，也能討個吉利。

第二重：有吃又有拿，百元折價券大放送

活動期間內，凡點選店內任何一款套餐，即贈送「100元折價券」乙張（限下次消費使用）。

第三重：呼朋引伴喝到飽，4人同行最划算

同行用餐，並拍照打卡上傳IG，原價399元的酒精飲料喝到飽，立即下殺至299元，優惠方案絕對是尾牙、春酒的最佳選擇。

PS：「彩豚屋」貼心提醒：未滿18歲請勿飲酒；酒後不開車，開車不喝酒。

圖／彩豚屋新春三大優惠方案，有吃又有拿、無限暢飲High翻天。（彩豚屋提供）

全台門市同步啟動 舊雨新知敬請安心

「彩豚屋」表示，此次品牌更新行動已於全台各分店陸續啟動，大台北地區的八德店、林森店及林口三井店，台中精誠店以及高雄左營店皆已換上新裝。官方也特別提醒，消費者手中若持有先前發行之「菜豚屋」各式餐券，只要在有效期限內，皆可於「彩豚屋」正常使用，權益完全不受影響。

在這個冬天，橫原翔太與彩豚屋團隊誠摯邀請您親臨體驗這場日、韓交織而成的燒肉饗宴，在滋滋作響的烤盤聲中，迎接豐盛美好的一年。

【關於 彩豚屋 CAITUNWU】

源自日本京都，由日韓混血創辦人橫原翔太領軍。前身為「菜豚屋」，以獨創的生菜包肉吃法風靡日台。2026 年正式更新為「彩豚屋」，以「日式燒肉 × 韓式燒肉的融合」為全新定位，提供講究品質的厚切豬肉與農家直送新鮮生菜，致力於打造最貼近台灣顧客期待的燒肉品牌。

【彩豚屋】官網：https://caitunwu.tw/

【彩豚屋】線上訂位：https://reurl.cc/NNmlXx

【彩豚屋】官方粉專：https://www.facebook.com/CAITUNWU

【彩豚屋】官方IG：https://www.instagram.com/caitunwutaiwan/

