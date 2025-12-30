原要去探望卻天人永隔！龍千玉哀悼曹西平 一句「人生如浮雲」成讖

藝人曹西平（左）猝逝，好友龍千玉（右）悲慟發聲。（翻攝畫面）

資深藝人曹西平29日深夜在新北市三重住處猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。與他情誼深厚的前嫂嫂台語歌后龍千玉第一時間發聲，悲慟表示難以接受噩耗，更提及曹西平生前曾對她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，如今竟一語成讖，令她心碎不已。

龍千玉向媒體透露，凌晨得知消息後徹夜未眠，腦海不斷浮現與曹西平相處的點滴。她感傷地說，四哥一直是她精神與心靈的支柱，早已是生命中不可或缺的家人。她也提到，平安夜曾傳訊息關心對方，對方已讀卻未回，當時並未多想，沒想到竟成為兩人最後的聯繫。

龍千玉回憶，自己一直關心曹西平的身體狀況，但對方總是貼心回應，不希望她為此擔心，因此選擇隱瞞不說。她原本打算在事發當天前往探望，卻沒想到迎來如此殘酷的結果，直言「真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了」。龍千玉表示，相信曹西平已在天上與父母團聚，感恩這一生有這樣一位哥哥般的存在。

