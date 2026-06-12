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73歲梁姓婦人2月間因車禍頭部著地受傷，當時檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，經治療後返家休養。由於本身長期受右腳膝關節退化所苦，原訂三月在員榮醫院接受人工膝關節置換手術，未料就在術前評估時，麻醉科醫師陳冠宏發現患者狀況有異，建議進一步檢查，意外揭露一場險些被忽略的生命危機。

員榮醫院骨科主任陳仁德醫師重新檢視病況及影像資料後，提高警覺安排進一步檢查，發現患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，且出血量明顯增加，造成腦部壓迫。若貿然進行人工關節手術，不但可能加重病情，甚至危及生命。檢查結果顯示，患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，並造成明顯腦部壓迫，若未及時處理，恐導致神經功能持續惡化，甚至危及生命。

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原要換膝關節竟變「緊急開腦」 跨科團隊及時攔截隱形殺手救回婦人

經神經外科醫師賈開傑詳細評估後，立即向患者及家屬說明病情，安排緊急開顱手術清除血腫。手術過程順利，成功移除血塊並有效降低顱內壓力。患者術後恢復良好，原本步態不穩及雙下肢無力情形明顯改善，行走能力大幅提升。待神經外科治療完成且病況穩定後，患者於5月21順利接受人工膝關節置換手術，上周拆線，已能拄著助行器走路，恢復情形良好。

賈開傑醫師表示，慢性硬腦膜下出血是頭部外傷後常見的延遲性併發症之一，通常在受傷後2至6週逐漸形成。許多患者初期僅有輕微蛛網膜下腔出血或症狀不明顯，因此容易誤以為已經痊癒。然而隨著出血逐漸累積，可能出現步態不穩、肢體無力、頭暈、反應變慢，甚至認知功能改變等症狀。

陳仁德醫師也提醒，任何頭部外傷，即使當下症狀輕微或檢查結果看似穩定，仍應持續留意後續變化，尤其曾有蛛網膜下腔出血的患者，更要提高警覺。一旦出現走路不穩、肢體無力、精神狀態改變等情形，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。

此外，醫院醫療照護仰賴跨專科團隊合作，麻醉科醫師除了負責麻醉工作，更肩負術前風險評估的重要角色，如同手術安全的守門員。此次正是因為麻醉科團隊術前警覺發現異常，骨科、神經外科及麻醉科密切合作，才能及時找出潛藏危機，讓患者獲得最安全且完整的治療。

院方表示，此次成功救治案例展現員榮醫院跨科整合醫療實力，也再次提醒民眾，頭部外傷後即使當下症狀輕微，仍可能出現延遲性出血。若於數週內出現步態不穩、頭暈、肢體無力等警訊，務必及早就醫追蹤檢查，才能把握黃金治療時機。

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