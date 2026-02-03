原要求哈佛付兩億和解招致強烈反彈 川普退讓

消息人士透露，白宮已放棄強硬要求哈佛向聯邦政府支付2億元的條件，希望化解政府與哈佛之間的衝突。圖為哈佛校園。 (路透)

川普總統在與哈佛大學的談判出現重大轉折，四名消息人士2日透露，白宮已放棄強硬要求哈佛向聯邦政府支付2億元的條件，希望化解政府與哈佛之間的衝突。

紐約時報報導，哈佛向來是川普政府強化管控高等教育行動的主要目標之一，白宮強硬派人士原本主張以支付款項作為處理哈佛未妥善應對反猶太主義爭議的交換條件，但哈佛顧慮自由派學生與教職員的反對而拒絕。

哈佛與政府官員近期透露，川普已不再堅持這項金錢要求。

川普讓步之際正逢川普支持率下滑、聯邦探員在明尼蘇達州執法造成兩名美國公民死亡招致輿論撻伐之際；分析指出，白宮若能與哈佛達成協議，將有助白宮在艱困的政治局勢中取得象徵性勝利。

不過，哈佛部分人士擔心，川普讓步若被視作協助減輕政府壓力，恐怕會引發更大的反彈。

