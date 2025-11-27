原訂下月完婚「37歲勇消殉職」 女友淚發文：好想再牽你的手

香港大火37歲殉職勇消何偉豪，原定下月和女友步入禮堂。翻攝自當事人IG



香港新界大埔宏福苑昨（11/26）日下午爆發罕見的「五級大火」，短時間內迅速蔓延7棟大樓，截至目前至少造成55人死亡，災情慘烈震撼全港，罹難者中包含一名年僅37歲、入職9年的殉職消防員何偉豪，女友稍早發文悼念，「我的superhero任務完成返回氪星了」，令人鼻酸。

何偉豪與女友交往近10年，原本預計下月步入禮堂，IG帳號滿滿都是兩人出國旅行和甜蜜互動，其中一張照片寫著：「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次Love u，以後都要笑得咁開心。」

廣告 廣告

何偉豪女友稍早在threads發文哀悼：「多謝大家的關心，我都有看到。我的superhero任務完成返回氪星了，你是我的驕傲。但對不起，我想請一個小假期，因為我真的無法接受，我好想好想可以再牽你的手⋯⋯。」

根據《紅星新聞》報導，何偉豪派駐於沙田消防局，於下午3時01分抵達宏福苑現場，在地下層參與救援。但在約3時30分失去聯絡，消防處啟動搜索程序，直到4時01分在宏昌閣電梯前空地找到他，臉部已嚴重燒傷，經救護員確認後緊急送往威爾斯親王醫院急救，仍於4時許宣告不治。

消息傳出後，何偉豪的同袍與朋友當晚紛紛在社群平台留言悼念：「請好好記住英雄的樣子，我們不會忘記你。」「落更喇，好好休息bro⋯⋯。」字字滿是悲痛。

宏福苑大火因管線密集、外牆棚架與保護網迅速延燒，短時間內升至最高的五級火警。香港警方今凌晨逮捕承包外牆工程的宏業建築工程有限公司3名董事及顧問（52至68歲），以涉「過失殺人罪」調查。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了