原訂今天要探望曹西平...唯一親人龍千玉悲慟發聲：真的無法接受

曹西平與龍千玉相識超過45年。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳於家中猝逝，享壽66歲，他生前未婚、膝下無子與手足也鮮少往來，但他曾公開表示唯一的親人就是是前嫂嫂、台語歌后龍千玉，更多次在社群表達對龍千玉的感謝，如今傳出噩耗，龍千玉今（30）日也悲痛發聲了。

龍千玉感傷表示在凌晨得知噩耗後便徹夜難眠，「回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人」，她透露有在平安夜當晚傳祝福訊息給曹西平，但對方已讀並未回應，如今卻成為兩人最後一次聯繫。

龍千玉回憶，曹西平生前曾對她說過，「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，沒想到如今卻一語成讖，令她十分不捨，而龍千玉過去也經常關心曹西平的身體，但曹西平總貼心表示不想讓她擔心，所以始終未透露真實健康狀況，「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，」

對於曹西平離世，龍千玉也悲痛表示：「真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」事實上，兩人相識超過45年，從彼此年輕陪伴時就一路交好至今，如今卻天人永隔，想必心情難以承受。



