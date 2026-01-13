原計劃前往委內瑞拉的兩艘中國油輪已掉頭返航

（德國之聲中文網）據倫敦證券交易所集團（LSEG）周一（1月12日）發布的船舶數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪在前往委內瑞拉的途中折返，目前正駛回亞洲。這兩艘油輪原計劃在委內瑞拉裝載原油，以此替中國償還債務。

美國政府上周宣布了一項價值20億美元的決定，委內瑞拉可以最多出口5000萬桶石油，大約相當於委內瑞拉制裁前每月的石油產量。

特朗普總統雖然曾經說過，中國不會失去委內瑞拉的石油供應，但並未說明具體的供應機制。上個月以來，中國未再獲取來自委內瑞拉的石油。華盛頓方面表示，對委內瑞拉的制裁繼續有效。

由於美國制裁以及馬杜羅被抓引發的政治危機，中國“興業”號和“千陽”號兩艘超級油輪已在大西洋停泊數周，等待指令。據悉，這是由三艘油輪組成的船隊，專門往返於委內瑞拉和中國之間，運輸委內瑞拉原油。

2019年，美國對委內瑞拉能源部門實施制裁後，中國同意延期支付債務，作為交換，委內瑞拉同意通過輸送原油來償還債務。中國是委內瑞拉最大的石油出口國，但委內瑞拉進口的石油只佔中國進口總量的4%。

美國為何緊盯委內瑞拉石油？這對中國等國意味著什麼？

