原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。

本月19日，張文陸續在中山區3處地點縱火，接著換裝後又到北車丟擲煙霧彈、然後再換裝，又至中山站南西商圈隨機殺人；犯案後，他在逃跑途中，從誠品南西店頂樓墜落身亡，而這起事件，包含張文在內共釀成4死11傷慘劇。

警方後續調查發現，張文在本月13日就先在網站訂購2家飯店，其中一家為17日至19日的千慧商旅，位置就在南西誠品旁邊，另一間則位於南京西路巷子裡的紫園飯店，入住時間是25日至27日。

而張文為何要訂2個不同時間、但卻不同地點的旅館不得而知，是否還有其他攻擊計畫？或是要選在聖誕夜發動攻擊？警方表示，根據起獲的張文平板電腦裡的3張地圖，共顯示3個攻擊地點，張文都已明確攻擊，電腦中並未顯示他有其他計畫要攻擊的目標。

此外，從張文另外預定的紫園飯店入住時間來看，他極有可能是要選在明（25）日聖誕節當天行動，最後因為經濟問題無法刷卡，不得不提早行動。

照片來源：翻攝畫面

【文章轉載請註明出處】