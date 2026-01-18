「原諒我不辭而別」梁小龍遺言曝光！ 曾嗆星爺「1秒讓你躺平」造型「醜到不敢出門」

梁小龍在《功夫》中火雲邪神的光頭造型，讓他大嘆醜到不敢出門。翻攝微博

一代功夫巨星梁小龍於14日逝世，享壽77歲，消息震驚影壇。消息傳出後，他的帳號發文表示：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們 ——梁小龍，2026年1月14日。」讓大批粉絲哀傷不已！

曾與他合作經典電影《功夫》的周星馳，稍早於IG限時動態發文哀悼，簡短寫下：「永遠懷念梁小龍先生。」而影壇大哥成龍得知噩耗後也深感悲痛，感性發文稱讚梁小龍是精通多種武術、風格鮮明的優秀動作指導，並感嘆：「梁兄，北京下雪了，天色陰沉，懷念您。」

廣告 廣告

梁小龍與李小龍、成龍、狄龍被稱為香港「四龍」。梁小龍從替身出道，後來在在香港電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演「陳真」一角為人所知。後來一度棄影從商，直到2004年，他在周星馳電影《功夫》中出演武藝深不可測的反派角色「火雲邪神」，在兩岸三地爆紅，至今仍是影迷津津樂道的經典。

成龍發文哀悼梁小龍離世，電影圈又少了一位有自我風格的功夫高手。翻攝微博＠成龍

比李小龍厲害10倍！梁小龍曾嗆周星馳「1秒讓你躺地」

梁小龍過去受訪時，曾揭露一段與周星馳相識的火爆往事。他坦言當初周星馳邀他演出《功夫》時，他根本不知道對方是誰，見面後周星馳瘋狂詢問他會不會耍劍、拿棍，甚至質疑他是否真的很會打？

這讓19歲就在邵氏擔任武術指導的梁小龍感到被羞辱，當場霸氣開嗆：「我比李小龍厲害10倍啦！」更警告周星馳：「我給你面子，3秒鐘要你躺在地上，不給你面子，只要1秒。」沒想到周星馳聽完後竟當場下跪，誠摯邀請他演出片中最會打的高手。

周星馳在限動以9字懷念梁小龍。翻攝IG＠stephenchow

火雲邪神醜到不敢出化妝間 梁小龍自爆沒答應就開拍

雖然最終成就了經典角色「火雲邪神」，但梁小龍透露過程其實充滿戲劇性。他回憶當時拒絕了兩次，第三次卻在上海接到周星馳催促開工的電話，讓他傻眼直呼：「我哪有答應你啊？連片酬都沒講過。」他也直言不喜歡被說成是「被星爺捧」，強調電影是綜合藝術。

梁小龍甚至自爆當時片酬還不夠他做一個月的生意。對於經典的禿頭造型，他則苦笑是周星馳發想的：「他永遠都要醜化人啊，我在化妝間起碼有20天都不好意思走出去。」

梁小龍曾在訪問中大爆接演《功夫》內幕，也不喜歡被人說是被周星馳捧紅。翻攝微博

成龍悲慟悼念武學奇才 梁小龍畢生所學成就影史經典

如今香港四龍只剩成龍、狄龍，讓許多粉絲感嘆不已！成龍在悼念文中提到，梁小龍是他記憶中那位能打出自我風格的功夫高手，「一時之間不敢也不願相信，在我記憶裡，他一直是那個精通多種傳統武術將自己必生所學運用到影視作品中，是一位非常優秀的動作指導。同時作為演員，他塑造了那麼多經典角色，被觀眾深深喜愛，也讓我們這些同行佩服不已。梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您…。」



回到原文

更多鏡報報導

梁小龍逝世前1天還在吃火鍋！最後身影曝光 親揭3原因「絕不合作周星馳」

左右手捲款10億跑路！向華強自嘲遇偽君子教科書 遭債主找上門慘況曝

欠1.1億不還？李亞鵬搬長庚名言救火獲捐款 房東曝「救狼反被咬」連水電都代墊

11歲男童半夜「開槍瞄準老爸頭部」一槍殺了他 原因超離譜