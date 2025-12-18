原資中心化身燈塔 教育部表揚績優學校和人員

教育部舉辦114年全國大專原資中心主管聯席會議暨績優學校及人員頒獎典禮

教育部舉辦114年全國大專原資中心主管聯席會議暨績優學校及人員頒獎典禮，表揚長期投入原住民族學生輔導與支持工作的學校與實務人員，今年由新生醫護管理專科學校和慈濟大學獲得績優學校肯定，另有2位績優主管和5位績優專任人員獲獎，透過公開表揚，展現原資中心體系在高等教育中所扮演的重要角色，也激勵各校持續精進相關服務。

擔任頒獎人的教育部主任秘書林伯樵表示，本次會議以「燈塔守護、圓夢啟航」主軸，期待原資中心扮演燈塔的角色，不僅照顧原民同學在校園內的學習與生活輔導，更延伸至職涯發展。同時，也希望部落的親人能透過「瞭望塔」看到孩子們在臺灣各個校園角落安心學習。未來，教育部也期許原資中心發揮更多功能，從學生輔導延伸到「全民原教」的任務，讓全體國人都能接觸到部落傳統智慧與現代學習環境的融合，為大家帶來全新的學習體驗。

榮獲績優學校的慈濟大學學務長牛江山表示，慈濟大學在去年與慈濟科技大學正式合併後，目前校內共有804位原住民學生，涵蓋12個族群，佔全校人數六分之一，是原住民學生人數最多的私立大學。為落實輔導，學校在3個校區均設有「原資中心」，由專人為不同學制學生量身打造輔導方案，並積極深耕部落，落實全民原教。校內原住民博物館收藏600多件文物，透過培育原民生擔任導覽員，引導學生認同並親自述說自身文化。此外，學校近10年來全額補助原民生參與國際服務學習，讓學生與世界接軌、建立自信，未來將持續透過多元資源，協助原民學子翻轉未來。

除了頒獎典禮外，教育部也在12月18日、19日兩天舉辦114年全國大專校院原住民族學生資源中心主管聯席會議，匯集全國各大專校院學務長、原資中心主任及教育相關單位代表，共同探討原住民族高等教育發展現況與未來方向。此外現場也安排各區原資中心分享亮點成果，展現原住民族文化內涵與教育現場的多元樣貌，並深化跨校、跨區域的合作連結。