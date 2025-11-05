▲原鄉房屋輔導機制需更透明，陳瑛議員呼籲市府協助族人安居。（圖╱議會提供）

市議員陳瑛市政總質詢中指出，原住民族地區因歷史與現實因素，長期存在房屋違建與合法化困境，導致族人難以獲得補助或修繕的正當管道。她呼籲市府原民局正視現況，建立明確的輔導與納管制度，讓族人能夠在自有土地上安心建屋、合法居住。

陳瑛議員指出，現行規定建造金額若低於86萬元可免除部分申請程序，但早在103年原民局於後山興建永久屋時，每戶造價已達150萬元，僅能興建約17坪、一房一廳一廚房的格局。她質疑：十多年後建材與工資皆大幅上漲，若仍以86萬元為標準，族人恐怕只能蓋出半間客廳、半間廚房，這樣怎麼住得安心？

她進一步說明，原鄉許多房屋因早年政策模糊被列為違建，族人仍時常收到罰款通知，卻不清楚罰的是房子還是土地，資訊混亂、民怨叢生。陳瑛議員建議市府應先統計現有違建情形，釐清執行單位與罰款依據，並加強資訊公開，讓族人明白自身狀況。

其實這幾年政策愈來愈友善，但現在卻出現空窗期，法令與時機脫節，讓族人更無所適從。陳瑛議員說，包括原民局、水務局等相關單位應強化協調，避免基層執行互相推責。特別是水務局常被誤會為主責單位，承受許多壓力，市府應讓整體輔導制度更加透明。

陳瑛議員說，原民局過去已有初步輔導機制，但資訊散亂、民眾難以掌握。若能升級為清楚公開的制度，族人就能踏實地建家、安心生活。陳瑛議員強調，我們族人要的家，不需要華麗，只希望有一個安全、合法的地方，能讓家人安身立命。

