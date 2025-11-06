原鄉文化結合風險管理 新北打造戶外教育新典範

緊急避難及失溫處置實際操作體驗。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市10月30日於烏來國中小舉辦「登山行前風險管理課程」，帶領17校共24位教師深入泰雅族福山傳統領域展開實地登山研習。課程從背包裝填與調整、行進技巧、登山杖運用及野地植物辨識等主題，透過理論結合實作，培養教師在帶領學生從事戶外學習時的風險評估與安全管理能力，讓山林成為最有啟發力的教室。

登山裝備打包技巧及背包調整指導。（新北市教育局提供）

新北市教育局表示，新北市坐擁豐富山林資源與多樣步道，是推動山野教育的最佳場域。為強化教師專業，持續辦理「山野教育暨風險管理教師增能研習」，協助教師在引導學生親近自然的同時，培養正確的安全意識與團隊協作精神，具備風險意識與應變能力。

新北戶海中心召集人鍾兆晉校長親臨現場為所有山野教師加油勉勵。（新北市教育局提供）

烏來國中小校長蔡依玲提到，學校位於新北市泰雅族原鄉，擁有得天獨厚的自然環境與豐富的山林文化底蘊。這次課程也呼應教育部《戶外教育宣言3.0》所倡導的理念—「讓學習走向社會永續，共創健康、平權、共好的戶外教育」，讓教師在實地體驗中理解安全管理與文化尊重的重要性。

研習結束雨過天晴，全體教師開心合影。（新北市教育局提供）

烏來國中小莊永隆組長指出，本研習已邁入第三年，團隊在課程設計與安全引導上累積豐富經驗。課前團隊即透過線上會議與參訓教師共同籌備課程，融入泰雅族「敬山、親山、與山共生」的文化智慧，搭配「新北市永續環境教育中心」教材，及Q萌角色「熊秋葵」登山安全動畫，讓學習更生動、有趣又具實用性。首次參訓的陳珮娟老師分享，雖然野營型課程挑戰不少，但在承辦團隊與指導員細心引導下受益良多，未來也期待帶領學生親近山林，將戶外教育化為行動課程。

山野戶外藝術療育-山之彩課程，獲得教師熱烈迴響。（新北市教育局提供）

教育局強調，山野教育不僅是體驗自然的課程，更是安全意識與永續學習的起點。未來將持續推動登山安全教育與跨校共學機制，建立區域山野教育示範據點，培養更多能安心帶隊、勇於探索的教師，引領學生在山林中發現自我、學習尊重自然，讓「平安登山、樂在其中」成為新北教育的共同信念。