原鄉童報佳音 仁愛警溫馨宣導婦幼反詐

平安夜，仁愛警分局展開一場溫馨的「報佳音」。(仁愛警分局提供)

▲平安夜，仁愛警分局展開一場溫馨的「報佳音」。(仁愛警分局提供)

十二月二十四日適逢平安夜，南投仁愛鄉的原鄉部落瀰漫著濃厚的佳節氣息。為了傳遞祝福與愛，轄區內部落幼兒園及教會的小朋友們，化身為可愛的聖誕小天使，前往南投縣警察局仁愛分局展開一場溫馨的「報佳音」活動。孩子們清脆嘹亮的歌聲迴盪在分局大廳，為平時嚴肅的執法機關注入一股暖流。

仁愛分局也特別製作了一棵別具心裁的**「乖乖聖誕樹」**。樹上裝飾著滿滿的綠色乖乖餅乾，除了象徵希望轄區內的治安與交通「乖乖」平順，也藉此縮短警察與民眾之間的距離。小朋友們見到這棵造型獨特的聖誕樹驚呼連連，紛紛爭相合照，現場歡笑聲不斷。

仁愛分局表示，原鄉部落重視群體凝聚力，透過聖誕節報佳音的活動，不僅能深化警民關係，更能讓安全法治觀念在孩子心中紮根。分局也強調，警方在佳節期間不打烊，將持續加強巡邏與宣導，確保鄉民能度過一個平安、快樂的聖誕佳節。