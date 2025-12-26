原配控遭雙重背叛！丈夫與閨蜜涉重婚 她精神受創「一夜白髮」

陝西安康原配女子受訪表示，得知丈夫與多年閨蜜長期婚外關係後，短時間內承受巨大精神壓力，頭髮「一夜變白」，相關重婚爭議26日再度開庭。（示意圖／達志／美聯社）

大陸陝西省安康市一名女子結婚多年，直到在丈夫車內意外發現一份人工流產醫療資料，才揭露丈夫與多年閨蜜之間的婚外關係。女子指出，資料上的陪同簽名人正是其丈夫，進一步追問後，對方承認雙方長期以夫妻名義共同生活。女子在庭前受訪時表示，自己在得知丈夫與閨蜜長期維持不正當關係後，短時間內承受巨大精神打擊，甚至出現「一夜白髮」的情況。該案先前一審僅判處丈夫有期徒刑6個月，未認定第三者涉罪，女子不服判決結果，持續循司法途徑追究第三者法律責任。

陸媒報導指出，回顧事件起因，女子表示，結婚多年來一直未察覺異狀，直到某日於丈夫車內發現一份人工流產醫療資料，文件顯示陪同簽名人為其丈夫，而手術當事人則是她相識多年的閨蜜。她隨即向對方求證，對方承認與其丈夫發展婚外關係，並曾懷孕後終止妊娠。

女子指出，真相曝光後，她曾低聲下氣要求閨蜜退出這段關係，希望保住家庭，但不僅未獲回應，反遭對方封鎖聯絡。她形容，自己在極短時間內情緒崩潰，身心狀況急遽惡化，頭髮在短時間內大量變白，外貌變化明顯，至今仍難以走出陰影。

她進一步指控，丈夫與第三者並非短暫交往，而是長期以夫妻名義共同生活，相關行為對家庭結構與子女造成嚴重影響。她認為，第三者明知對方已有婚姻，仍持續介入家庭，應依法承擔相應責任。

司法程序方面，法院於2023年進行一審審理，認定女子的丈夫長期以夫妻名義與他人共同生活，構成重婚罪，依法判處有期徒刑6個月；但法院認為第三者行為尚未達刑事犯罪構成要件，未予判刑。女子對判決結果不服，依法提起上訴。

二審法院於2025年6月駁回上訴、維持原判。不過，女子仍持續蒐集相關事證，主張第三者應負刑責，再次向法院提出申訴。本案於26日在安康市中級人民法院開庭，後續結果仍待司法機關裁定。

另據了解，女子與丈夫曾共同經營文化傳媒公司，丈夫也曾在短影音平台累積一定知名度。女子表示，丈夫正是在工作合作過程中，與後來成為第三者的友人相識，原本出於同情對方為離異單親母親，未料最終演變成婚姻破裂與長期司法糾紛。

