原青辯論激盪思辨 新北打造多元文化舞台

新北原民局今（十六）日舉辦「原青辯論大賽決賽」冠軍隊伍「說服力無限公司」奪冠。（圖：新北原民局提供）

新北市原民局今（十六）日舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來自全台三十六位青年、共九支隊伍齊聚新莊凱悅嘉軒酒店，以「族語與英語哪一個應該優先？」為題展開激辯。新北市副市長陳純敬親臨勉勵原青勇於表達、拓展視野，展現文化自信。

歷經兩週賽程，九隊從初賽、複賽一路挺進決賽，參賽者結合實證與生活經驗，論點清晰、節奏明快。支持「族語優先」者強調族語為文化記憶根基；主張「英語優先」者則認為英語有助拓展國際視野與競爭力。雙方從文化傳承、教育政策到時代挑戰激烈交鋒，展現青年對語言與文化的深刻見解。最終「說服力無限公司」奪冠，最佳辯士獎頒予該隊阿美族辯士鍾欣紘，其發言指出：「族語能力下降是原住民族自我認同下降，我們應該要先提升族人的文化認同。」

陳純敬表示，語言是文化靈魂，辯論能培養思辨與表達力，亦促進族群認同。市府將持續推動族語學習與青年文化創新，並於明年在板橋區設置原青多功能活動空間，活化新民街宿舍，提供創業育成與產業交流資源，促進都市原住民公共參與，實踐族群主流化，建構多元文化社會。

新北原民局長期關注原青發展，透過「原青小聚」、「Laqi原青移動學校」及「再聚 Matariki 二○二五—台紐文化與經濟交流會」等活動，深化青年文化實踐與國際交流。