原風325鐵道音樂節下周末登場 展現原風成果綻放文化能量

▲原風325 鐵道音樂節記者會大合照。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府原住民族行政處今（21）日於竹東鎮 Wah! 幾散竹東園區舉辦「原風325鐵道音樂節」記者會，宣布年度壓軸盛會將於 11月29日至30日盛大登場。活動以「鐵道音樂節」為主題，象徵文化如同鐵軌，承載族群的聲音與故事，串聯新竹縣竹東、尖石、五峰與關西等原鄉特色，讓音樂成為連結文化與觀光的動力軌道。

原住民族行政表示，「原風325」計畫自111年啟動以來，已邁入第四年。縣府透過人才培育、經紀輔導、平台營運與品牌活動，逐步建立完整的原民音樂產業鏈。今年的「原風325鐵道音樂節」不僅是年度成果的總匯，更是展現原民創作能量與文化自信的重要舞台。

記者會現場特別舉行「開啟原風成果・綻放文化能量」啟動儀式，以「開箱」概念打造禮物造型啟動台，象徵「原風325」三年來的耕耘成果正式展現。貴賓們將手掌放上發光柱，隨著光影綻放與音樂響起，象徵文化能量的釋放與延續，也宣告「原風325鐵道音樂節」正式啟動。活動整體設計融合「原聲出發」的精神意象，寓意新竹原民音樂品牌再度啟程，讓文化之聲持續在竹東綻放。

「原風325鐵道音樂節」將於 11月29日、30日於 Wah!幾散竹東園區登場，活動內容豐富多元，包含表演、體驗與市集等三大主軸，分別為「幾散童萌親子體驗營」小朋友將化身小小英雄，挑戰消防任務，在遊戲中學習勇氣與團隊合作，體驗守護的意義;「微醺主題市集」結合音樂、香氣與燈光，邀請在地原民手作品牌、調飲攤位與藝文創作者共襄盛舉，在微醺氛圍中享受夜間文化饗宴;「原風音樂舞台」集結歷屆原風學員與全台優秀原民音樂人共演，以真摯歌聲與樂舞傳遞族群的故事，展現原民音樂的多元風貌。

縣府指出，「原風325」不僅是音樂活動，更是推動部落產業升級與文化創新的平台。

透過培育創作人才、輔導經紀組織、經營音樂與會員平台，以及推動大型品牌活動，逐步形成「從培育到展演、從文化到產業」的完整推廣鏈結，期望透過「鐵道音樂節」的舉辦，讓更多民眾認識新竹原民文化的底蘊，進而帶動地方觀光與文化經濟發展。