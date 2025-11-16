「原食季・原味食光」原鄉市集飄香臺北及花蓮 傳遞幸福原味

▲農業部農糧署組長蘇登照。(圖/農糧署提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

為推廣原鄉地區特色作物並協助原住民農友行銷拓展農產品，農業部農糧署於11月15日(星期六)下午1時於臺北花博公園圓山園區玻璃屋廣場(臺北場次)，及11月22至23日在花蓮文化創意產業園區(花蓮場次)辦理「農糧精選—原食季・原味食光」原鄉市集展售活動，現場匯聚18家原鄉優質業者，展售各式具原住民特色的原鄉食品，現場有紅藜堅果塔、印加果黑豆醬油、有機咖啡、紅藜蜂蜜啤酒等多樣原民特色農產品，邀請民眾一同探索最純正的山珍原味！

▲料理達人阿芳老師帶領觀眾「線上視吃、線下同樂」。

料理達人阿芳老師現場直播，帶你線上線下一起逛市集

農糧署表示，原鄉部落栽培的馬告、山蘇、樹豆、小米、愛玉及臺灣藜等特色作物，風味獨特、用途廣泛，透過多元料理手法，為菜餚增添層次及香氣，更因具備優良的環境適應力與生態韌性，而有助強化國內糧食多樣性與永續發展。

本次臺北場次市集活動，特別邀請知名料理達人阿芳老師設計5道兼具營養風味的原鄉特色食譜，跨足主食、湯品與甜點，並於活動現場料理直播，帶領觀眾「線上視吃、線下同樂」，以即時互動的料理過程與攤位巡禮，使線上觀眾也能一同逛市集、選好物，感受原食文化的自然魅力。現場同時邀請來自花蓮阿美族與太魯閣族歌手駐唱演出，以渾厚且極具靈魂的嗓音詮釋土地與生命的脈動，讓民眾在聲音與味覺的交織饗宴中，體驗原住民族文化的溫度。

▲「原食季・原味食光」原鄉市集大合照。

互動遊戲及DIY體驗活動，玩出自然與文化新感動

農糧署補充說明，原食不僅是一種味覺體驗，更是與土地共生的生活態度，本次市集另規劃農糧大賓果桌上遊戲等各式趣味體驗活動，將原民農糧產業融合文化，以寓教於樂方式傳遞原鄉農糧知識。期盼藉由結合美食、展售及體驗活動的盛宴，帶領消費者深度認識原鄉特色農糧產品，進而支持並選用原鄉農產，同時促進原鄉農業永續發展。

接續於下週末11月22至23日，在花蓮文化創意產業園區花創聚樂部（10棟）辦理「農糧精選—原食季・原味食光」原鄉市集展售活動，邀請國人一起品味原食、支持原鄉產業發展。