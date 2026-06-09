《原Way星球》變身街頭金曲祭嗨翻東區 舒米恩爆喜訊、雷諾談温嵐羞喊有愧疚感
娛樂中心/洪雨汝報導
由財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)打造的娛樂生活音樂品牌《原 Way 星球》，7日晚間於台北東區頂好商圈「混市集」舉辦「原Ｗay星唱快閃計劃-原視原廣原之音榮耀演唱派對」，集結多位原住民族優秀歌手及入圍第 37 屆金曲獎的原住民族音樂創作者輪番開唱，吸引大批歌迷湧入朝聖，現場氣氛熱烈，宛如東區街頭版金曲音樂祭。
活動由咖啡糖賢齡主持，現場星光熠熠，包括Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里、Yinguyu Yatauyungana高蕾雅、Suming舒米恩、Talaw雷諾、曾瑋中、曾宇辰、Arase阿拉斯、Lawis Aow高金龍等人接力演出，不僅帶來精彩表演，也分享入圍心情與創作歷程。
憑藉專輯《Mikerid 引路》一舉入圍三項大獎的Suming舒米恩，在活動現場拋出演唱會及新作品的喜訊。Chalaw Basiwali查勞・巴西瓦里提到，自己18歲開始投入母語創作，新專輯《Kami Kami 我們我們》更是一項橫跨10年、16個南島國的跨國製作計畫，累積數十萬公里旅程，希望替台灣原住民族音樂開創更大的國際格局；活動當天全家人也到場支持，讓粉絲驚喜看見他氣質出眾的女兒。Yinguyu Yatauyungana高蕾雅則笑稱，自己帶了一位「行為藝術家」上台演出，原來是兒子「小石頭」跟著媽媽自在滿場跑跳，她笑說就像歌曲《ak'e mameoi 土地守護神》一樣，正在感受土地守護神的能量。她也分享目前在Alian96.3原住民族廣播電台(以下簡稱原廣台)主持音樂節目《tmalʉ na'a 耳朵這邊請》，希望透過聲音平台推廣更多原住民族創作者。而談到姐姐Tanivu Yata'uyungana高慧君日前突然昏倒受傷近況，她表示：「目前姐姐正專心休養與舞台劇工作，後續將再與醫師討論眼睛修復與手術計畫，希望外界不用過度擔心。」
Talaw雷諾談起為原視配音全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》羞喊對温嵐有愧疚感。而憑藉專輯《Mikerid 引路》一舉入圍三項大獎的Suming舒米恩，也在現場示範阿美族傳統領唱答唱，帶著觀眾一起互動學習，台下粉絲更興奮大喊：「三項都拿下！」近期接任「2026台東博覽會」原民力特展策展人的他，更驚喜透露圖騰20週年演唱會也將於台東博覽會登場，全新單曲則將於6月11日正式上架。Talaw雷諾則帶來族語創作歌曲《百合Bawxi》，溫柔嗓音讓全場聽得如癡如醉。談到近期替原住民族電視台(以下簡稱原視)全新泰雅族語動畫影集《Hata la異世界》擔任配音員的趣事，劇中飾演大反派「猴妖王」的他，因不忍對由女友温嵐配音的角色「拉娃」下口，頻頻NG，最後導演與族語老師只好先不讓他聽到温嵐的聲音，才終於順利完成錄音，他苦笑表示：「到現在看到她都還有點愧疚。」甜蜜互動讓現場笑聲不斷。
原廣台音樂節目《tmalʉ na'a 耳朵這邊請》主持人Yinguyu Yatauyungana高蕾雅，笑稱自己當天帶了一位「行為藝術家」上台演出。二度角逐台語歌王的曾瑋中則分享，自己雖然主攻台語專輯，但始終不忘族語的根。主持人咖啡糖賢齡提到近期輝達執行長黃仁勳也鼓勵大家學習母語，讓曾瑋中更加堅定在作品中融入族語元素是正確選擇。也因曾主持原廣台《Langdau原創社》並入圍廣播金鐘獎，認識許多在地原住民族創作者，讓自己更加想朝族語創作邁進，更許願成為繼沈文程後，第2位奪下台語歌王的原住民族歌手。來自新竹縣尖石鄉嘉樂部落的曾宇辰，一開口便立刻帶動全場氣氛，讓台下觀眾跟著音樂搖擺舞動。目前擔任原廣台《kilux 嘿！那個音樂》主持人的她，也分享自己越來越愛上主持工作的魅力，並特別宣傳Alian96.3原住民廣播電台的大型空中音樂選秀活動「Alian大明星」單元，其中更收到許多令人驚艷的投稿作品，希望透過不同平台網羅全世界更多優秀族語創作者。
Arase阿拉斯身為多年原視全民原教節目《Kai試英雄》主持人，也開心分享首張魯凱族語專輯《AKA》入圍金曲獎三項大獎。而首張魯凱族語專輯《AKA》就入圍三項大獎的Arase阿拉斯，一登台就幽默表示：「大家好，我是aka第37屆金曲獎原住民歌手獎得主。」瞬間嗨翻全場。他也透露爸媽得知入圍後激動大哭，第一句竟是問：「我們可以一起走紅毯嗎？」此外，身為原視全民原教節目《Kai試英雄》多年主持人的他，也分享節目日前奪下休士頓影展益智競賽類金獎，並透露最新一季目前正積極籌備中。
壓軸登場的Lawis Aow高金龍，則以電子節奏結合阿美族古調吟唱，瞬間把東區廣場變成大型戶外電音派對。他坦言，14年前首次入圍金曲時相當意外，如今以《SATIKOTIKO一次又一次》首張阿美族語創作專輯一舉叩關三項大獎，心情則平常心許多。更感性表示：「喜歡音樂這件事情，是來自於母語。」最後更在觀眾安可聲中，加碼獻唱阿美族古調，為《原 Way 星球》「原Ｗay星唱快閃計劃-原視原廣原之音榮耀演唱派對」畫下完美句點。而本次活動精彩演出內容，也將陸續於《原 Way 星球》YouTube 與 Instagram 頻道上架播出，邀請觀眾持續鎖定原文會及原 Way 星球官方社群平台，一同感受原住民族音樂與文化的多元魅力。
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